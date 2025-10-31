США могут нанести удары по военным объектам Венесуэлы: в WSJ раскрыли подробности

США могут нанести удары по Венесуэле: в Вашингтоне уже определили цели для потенциальных ударов. Среди них есть и венесуэльские военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков.

Если решение о наземных ударах по Венесуэле будет принято, ситуация в конце концов может дойти до краха режима диктатора Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

Что известно

По словам собеседников издания, администрация Трампа определила цели в Венесуэле, среди которых военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков.

"По их словам, если президент Трамп решит продолжить авиаудары, эти цели четко будут сигнализировать лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро о том, что пришло время уйти в отставку. Хотя президент еще не принял окончательного решения относительно приказа о наземных ударах, чиновники заявили, что потенциальная воздушная кампания будет сосредоточена на целях, находящихся в центре связи между наркобандами и режимом Мадуро", – говорится в материале.

Издание пишет, что Трамп и его окружение прислали Мадуро "послание": американские военные атаковали венесуэльские лодки, которые якобы транспортировали наркотики в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Между тем среди потенциальных целей для удара есть порты и аэропорты, контролируемые военными, которые якобы используются для торговли наркотиками. В частности, это военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы.

"Трамп вступил в должность, пообещав прекратить поток незаконных наркотиков из Латинской Америки в США, которые ежегодно вызывают десятки тысяч смертей американцев. С момента инаугурации Трампа США развернули беспрецедентное количество военной огневой мощи в Карибском бассейне, одновременно усиливая смертельную кампанию против предполагаемых контрабандистов наркотиков в регионе. Воздушные атаки на цели в Венесуэле ознаменовали бы значительную эскалацию кампании, которая до сих пор ограничивалась авиаударами по вероятным судам с наркотиками", – пишет The Wall Street Journal.

Внимание администрация Трампа сосредоточила, в частности, на борьбе с контрабандой фентанила, поскольку количество смертей, связанных с этим наркотиком в США, резко возросло за последние годы. При этом известно, что этот синтетический опиоид производится в Мексике из китайских прекурсоров – и, по данным экспертов, не существует никаких доказательств причастности Венесуэлы к производству или торговле фентанилом. Зато страна давно является составляющей транзитного маршрута для колумбийского кокаина, поэтому американские прокуроры выдвинули обвинения в контрабанде этого наркотика ряду высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы.

Всего в течение 2024 года от передозировки наркотиков умерли около 80 тыс. американцев. Это на 27% меньше, чем в пиковый по смертности 2023 год.

При этом синтетические опиоиды, прежде всего фентанил, в прошлом году убили более 48 тыс. человек, кокаин стал причиной смерти 22 тыс. американцев, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

На этом фоне Трамп начал эскалацию против Венесуэлы.

"Президент Трамп четко заявил Мадуро: прекратите отправлять наркотики и преступников в нашу страну. Президент готов использовать все элементы американской власти, чтобы остановить наплыв наркотиков на нашу родину", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Перед вероятным началом наземных ударов в Белом доме развернули информационную кампанию, согласно которой Мадуро предстает неким боссом наркоторговли, преследующим цель "затопить" США наркотиками, что сам диктатор категорически отрицает.

"Не предоставив доказательств, чиновники также назвали Венесуэлу "ключевым центром террористической деятельности" и заявили, что режим Мадуро руководит картелями. "В Венесуэле есть наркодержава, которой руководит картель", – заявил на прошлой неделе журналистам государственный секретарь Марко Рубио, который сыграл центральную роль в кампании давления администрации Трампа на страну, отвечая на вопрос о расширении военной кампании. "Это операция против наркотеррористов, Аль-Каиды Западного полушария... И с ними нужно разобраться", – цитируют слова Рубио в The Wall Street Journal.

Если американцы начнут бить по наземным целям, давление на Мадуро усилится. И союзники Трампа уже сейчас "советуют" диктатору бежать из Венесуэлы.

"Если бы я был Мадуро, я бы сейчас поехал в Россию или Китай", – заявил в эфире канала CBS сенатор Рик Скотт, республиканец от штата Флорида.

Попытки давить на Венесуэлу для провоцирования восстания, в частности, среди венесуэльских военных, были характерными для администрации Трампа и во время его первого президентского срока. Правда, венесуэльская армия демонстрировала поддержку Мадуро, да и признаков общественных протестов в стране тогда не наблюдалось.

На этот же раз все может завершиться иначе, считают в The Wall Street Journal. Ведь США демонстрируют уже военную силу – так, как не делали этого раньше.

"Это настоящая проверка США утверждениями о том, что Мадуро слаб, и военные изменят свою позицию только после легкого толчка. Пока что мы не видели никаких доказательств серьезных побегов в стране, но я думаю, что если США нанесут военные удары по вооруженным силам Венесуэлы, это уравнение может измениться. Однако... есть вероятность, что это приведет к эффекту сплочения вокруг флага", – прогнозирует Джефф Ремзи, аналитик по вопросам Венесуэлы в Атлантическом совете.

Трамп публично заявил, что может приказать нанести авиаудары в Венесуэле, а Пентагон отправляет современный американский авианосец и военные корабли для его сопровождения в Карибский бассейн. При этом США уже имеют более полудюжины военных кораблей в регионе, а также тысячи элитных военных подразделений и современные самолеты.

"США также осуществили несколько бомбардировочных миссий вблизи побережья Венесуэлы в течение последних двух недель, отправив B-52 и B-1 для исследования обороны страны и проверки реакции военных на демонстрацию силы. В понедельник два B-1 пролетали примерно полчаса между материковой частью Венесуэлы и ее островами у побережья, согласно данным отслеживания полетов. Трамп также сделал необычный шаг, подтвердив, что он уполномочил Центральное разведывательное управление проводить тайные операции в стране. На вопрос, имело ли ЦРУ полномочия устранить Мадуро, Трамп отказался отвечать, но сказал, что Венесуэла "чувствует на себе давление", – говорится в материале.

Издание добавило, что армия Венесуэлы имеет на вооружении различные средства ПВО, в том числе и российского производства. Так, сообщается об использовании вооруженными силами Венесуэлы от четырех до шести российских систем противовоздушной обороны С-300 и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые потенциально могут обнаруживать и сбивать американские военные самолеты.

И хотя публично неизвестно, насколько хорошо работают С-300 и насколько умело с ними обходятся силы противовоздушной обороны Венесуэлы, американские самолеты недавно увеличили количество полетов вблизи страны с целью картографирования ее средств противовоздушной обороны.

Сам Мадуро на прошлой неделе заявил, что Венесуэла имеет несколько тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" российского производства.

"Любая военная сила в мире знает о мощности "Иглы-С", и Венесуэла имеет не менее 5000 из них, размещенных на ключевых постах противовоздушной обороны, чтобы гарантировать мир, стабильность и спокойствие нашего народа", – сказал диктатор.

В то же время сервисы отслеживания полетов зафиксировали прибытие в Венесуэлу на прошлой неделе самолета, на который США наложили санкции из-за причастности к незаконной военной деятельности России. Поэтому не исключено, что РФ может усилить поддержку Мадуро в случае атаки США.

"Прибытие авианосца с дополнительными эсминцами, оснащенными дальнобойными ракетами Tomahawk для наземного нападения, истребителями F/A-18 Super Hornet и самолетами EA-18 Growler, предназначенными для радиоэлектронного глушения, предоставит президенту ряд дополнительных возможностей для удара по Венесуэле, считают эксперты", – пишет The Wall Street Journal.

Также издание упоминает об оценках аналитиков, согласно которым даже если американские авиаудары не заставят Мадуро уйти из власти, они потенциально могут оказать давление на его ближайшее окружение, чтобы оно настроилось против него.

"Однако такая стратегия несет огромные риски и может иметь обратный эффект, если войска сплотятся вокруг флага и начнут сопротивление. Многие аналитики, которые внимательно следили за Венесуэлой, также говорят, что обвинительные акты против Мадуро и его главных помощников подчеркивают для него, насколько дорого ему обойдется уход от власти, поскольку они могут столкнуться с судебным преследованием", – отмечает The Wall Street Journal.

По крайней мере, определенный "запас прочности" у венесуэльского диктатора вполне может быть.

"Я думаю, что Мадуро выдержит, по крайней мере один раунд", – предположил адмирал в отставке Джеймс Ставридис, который командовал войсками США в регионе на протяжении своей карьеры.

В случае, если удары США по военно-морским и наземным целям не заставят Мадуро уйти в отставку, Ставридис прогнозирует возможный переход Вашингтона к ударам по руководству страны.

"Я думаю, что на этом этапе Мадуро, возможно, сложит свои карты и уйдет. Это был бы лучший результат для администрации Трампа", – считает экс-командующий войсками США в регионе.

