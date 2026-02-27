Украинцев пугают, что магазины завалят гречкой из России: что происходит на самом деле и есть ли дефицит

В последние дни в медиа и соцсетях украинцев пугают катастрофическим дефицитом гречки. Вроде бы единственная страна, которая может покрыть спрос, – Россия, поэтому российскую крупу будут продавать в Украине под видом казахской. Эта информация не соответствует действительности.

OBOZ.UA взял комментарий у Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, и разобрался, действительно ли в Украине "закончилась" гречка. По его словам, производители, которые в ассоциации занимаются гречкой, на сегодняшний день на складах имеют достаточное количество крупы.

"Я говорю от имени производителей, которые у нас в структуре ассоциации занимаются гречкой. На сегодняшний день на их складах есть достаточное количество переходящих остатков, которое не показывает критический дефицит в Украине. И в принципе, накануне старта посевной кампании гречка у нас есть. Ее достаточно для того, чтобы потребление в Украине оставалось в тех рамках, в которых оно есть сейчас", – пояснил Марчук.

Он считает, что призывы о критическом дефиците вызовут панику. Это приведет к тому, что украинцы массово начнут скупать гречку в магазинах, что, в свою очередь, приведет к росту цен. "Такие призывы о критическом дефиците ведут к панике и нагнетанию ситуации, когда люди просто будут бежать в магазин и покупать больше, чем им нужно. Поэтому я подчеркиваю, что гречка есть, ее достаточное количество", – сказал Денис Марчук в комментарии OBOZ.UA.

Откуда возникла информация, что в Украину приедет гречка из России

Сергей Громовой, исполнительный директор Международной ассоциации гречки, заявлял, что в Украине сейчас фиксируют дефицит гречки, наибольший за последние 25 лет. По его мнению, единственный экспортер кто смог бы закрыть спрос, – Россия.

По его словам, российская крупа "заедет" в Украину под видом казахской по договору о свободе торговли между Украиной и Казахстаном. "Казахстан граничит с Алтайским краем, который выращивает 50% российской гречки. В предыдущие годы здесь на границе со стороны Казахстана построено четыре новых завода. Россияне завозят туда крупу, перерабатывают – и она становится казахской", – рассказал Громовой.

По его мнению, в период 2016-2022 годов Россия фактически контролировала украинский рынок. А сейчас поставки российско-казахской крупы удержат цены в Украине на стабильном уровне. Также Громовой прогнозирует, что урожай этого года тоже может быть недостаточным.

"Надо улучшить новый урожай, но никто этим не занимается. Власть устранилась от влияния на нишевые культуры, в частности на гречку. В 2020 году Ассоциация пролоббировала постановление Кабмина – были продотированы производители, ситуация стабилизировалась после неурожая 2019-го. Это постановление Кабмина действует и в этом году. Если бы правительство немножко заложило денег для поддержки гречкосеев – ситуация не была бы такой катастрофической, как сейчас. А так будут опять ценовые качели", – резюмировал Громовой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США. Она обошла Канаду и Украину, произошло это не из-за спроса, а из-за торговых пошлин США, которые оставили для РФ возможность беспошлинного экспорта неподсанкционной продукции.

