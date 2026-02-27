Включил заднюю? Гераскевич дал новый комментарий о Бубке со словами 'не было претензий'

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич признался, что знаком с реакцией поддержки в адрес Сергея Бубки, которого он призвал лишить звания Героя страны, от некоторых спортсменов. При этом киевлянин подчеркнул, что в своей критике никогда не ставил под сомнения достижения легендарного легкоатлета.

Об этом Гераскевич заявил в комментарии порталу Tribuna.com. 27-летний скеатлонист, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 за "шлем память", продолжает настаивать на том, что деятельность Бубки как спортивного функционера несет лишь негатив для Украины и ее спортсменов.

"Я видел, что многие писали именно о его достижениях как спортсмене. Хочу, чтобы это было понятно: у меня никогда не было претензий к нему как к спортсмену. Он легендарный спортсмен – здесь без преувеличений. Но есть вопросы к нему как к чиновнику и как к человеку, который занимает позицию, скажем, даже не нейтральную. Мы видим, что его действия вредят Украине. И для меня очевидно, что он не должен носить звание Героя Украины. Очень жаль, что это очевидно еще не для все", – сказал Гераскевич.

Напомним, что Бубку поддержал бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. Также тепло в адрес бывшего президента НОК Украины высказался Александр Усик и его жена Екатерина, заявившая, что многократный рекордсмен мира помогает ВСУ. В то же время в сети вспомнили критику легенды легкой атлетики со стороны Ярославы Магучих.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Сергей Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

