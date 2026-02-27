"В России темпы выше": Зеленский рассказал, сколько украинцев ежемесячно привлекают в Силы обороны

Президент Владимир Зеленский раскрыл темпы мобилизации в Украине. По его словам, каждый месяц в ряды Сил обороны привлекают более 30 тысяч человек, которые обязательно проходят обучение.

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News. Он отметил, что в стране-агрессоре России темпы мобилизации граждан выше.

По словам главы государства, что у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат. В то же время проблемы с людьми есть и в РФ – речь идет о подготовленных кадрах, а не о количестве, поскольку новобранцев там сразу бросают на фронт.

"Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысяч человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно", – заявил гарант.

Зеленский добавил, что несмотря на ежемесячную мобилизацию десятков тысяч военнообязанных, запросы о пополнении подразделений все равно есть. Им нужны ротации, потому что люди устают и моральных дух военных падает.

"Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры могут предоставить Украине дополнительную поддержку, если украинская армия перейдет с мобилизации на контрактную службу. По его словам, нынешняя помощь от Европы важна, но ее недостаточно для обеспечения паритета с Россией.

