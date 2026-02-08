Британия может захватить танкеров теневого флота России, но боится эскалации – The Guardian

По последним данным, в Ла-Манше и Балтийском море фиксируются десятки судов так называемого теневого флота страны-агрессора России. Великобритания рассматривает возможность конфискации указанных танкеров с привлечением к этому военных, что может открыть новый фронт давления на Москву. Однако британское правительство опасается эскалации.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источники в министерстве обороны страны. По информации издания, военные варианты захвата таких судов обсуждались во время консультаций с участием союзников по НАТО.

Военные "с нетерпением ждут" приказа

В прошлом месяце Королевская морская пехота провела закрытый брифинг для британских парламентариев и членов Палаты лордов, посвященный угрозам со стороны России, в частности в Арктике и Крайнем Севере. Один из участников встречи отметил, что морские пехотинцы "с нетерпением ждут" приказа на захват судов.

По данным Lloyd's List Intelligence, в последних числах января в Ла-Манше и Балтийском море в целом фиксировалось как минимум 23 судна теневого флота России. Все они якобы работают под флагами других стран, но на самом деле это именно российские танкеры, задействованные в экспорте российской нефти, преимущественно в Китай, Индию и Турцию.

В Lloyd's List уверяют, что такие суда фактически не являются гражданскими и могут быть обжалованы/остановлены/арестованы с точки зрения морского права, однако до сих пор этого не делали из-за риска эскалации.

Что предшествовало

В то же время, как напоминают в Guardian, когда США недавно преследовали танкер Marinera (от Карибского бассейна до Северной Атлантики), они таки захватили его (между Шотландией и Исландией) – именно при поддержке Великобритании. После этого министр обороны Британии Джон Хили заявил о намерении созвать встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения возможностей применения военных для захвата других таких танкеров.

Хили не исключил, что конфискованную нефть можно продать, а вырученные средства направить на поддержку Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский после того, как заслушал доклад Службы внешней разведки Украины, призвал Европу значительно активнее противодействовать танкерному флоту РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в конце января по меньшей мере восемь танкеров двигались через Ла-Манш, правительство Великобритании заявило, что прекращение деятельности так называемого теневого флота страны-агрессора России является "приоритетной задачей", и анонсировало "решительные меры". Правда пока ни решительных, ни каких-либо других не произошло.

