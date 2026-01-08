Владельцем захваченного США танкера Marinera оказался бизнесмен из Крыма: что известно

Недавно, 7 января, Соединенные Штаты Америки задержали в Атлантическом океане российский нефтеналивной танкер Marinera. Как стало известно, владелицей грузового корабля оказалась российская компания "Буревестмарин".

Об этом сообщает Новая газета Европа. Ее директором и единственным владельцем оказался предприниматель из аннексированного Крыма, Илья Бугай.

Что известно

По данным Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации и российского Единого госреестра юрлиц, компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад.

Журналисты отмечают, что она действительно занималась морскими перевозками. На сайтах поиска работы в РФ можно найти несколько опубликованных в прошлом году вакансий компании, связанных с судоходством.

Сам же Илья Бугай с 2018 года занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей, затем выручка сильно сократилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки.

По информации его соцсетей, в 2008 году Бугай окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.

Напомним, ранее в среду, 7 января, США захватили два танкера, которые шли под флагом России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera и Sophia.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство обратилось с официальной дипломатической просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Marinera, который пытался прорваться в Венесуэлу через блокаду США, и убегал от американской Береговой охраны.

