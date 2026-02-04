'Работает на войну': Зеленский призвал Европу блокировать российский танкерный флот

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Службы внешней разведки Украины. Важная его часть касалась российского танкерного флота, который работает на то, чтобы страна-агрессор могла продолжать вести войну.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 4 февраля. Он отметил – необходимо, чтобы Европа значительно активнее противодействовала танкерному флоту РФ.

Глава государства объяснил: россияне до сих пор пользуются мировыми юрисдикциями под прикрытием различных компаний. В частности, враг таким образом пользуется Европой, и это очень серьезно.

Только в течение 2025-го года Россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота России.

"Надо, чтобы Европа была значительно активнее в противодействии российскому танкерному флоту. Спасибо всем партнерам, которые именно так это видят и которые готовы усиливать законодательство, чтобы блокировать танкеры и чтобы конфисковать российскую нефть", – заявил Зеленский.

Президент сказал, что Украина будет работать ради этого в двустороннем формате. Впереди активная дипломатическая работа, анонсировал гарант, поэтому важно, чтобы партнеры поддерживали ее достаточной помощью Украине.

"Устойчивость сейчас, реалистичность в разговорах с партнерами сейчас, совместные результаты сейчас – это то, что может быть лучшим вкладом в результат дипломатии сейчас", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец января по меньшей мере восемь танкеров, на которые распространяются санкции за нелегальный экспорт российской нефти, двигались через Ла-Манш. Правительство Великобритании заявило, что прекращение деятельности так называемого теневого флота страны-агрессора России является "приоритетной задачей", и анонсировало "решительные меры".

