Нефтяные танкеры РФ массово направляются через Ла-Манш: Британия анонсировала 'решительные меры'

Сейчас по меньшей мере восемь танкеров, на которые распространяются санкции за нелегальный экспорт российской нефти, движутся через Ла-Манш. Правительство Великобритании заявило, что прекращение деятельности так называемого теневого флота страны-агрессора России является "приоритетной задачей" и анонсировало "решительные меры".

Более того, британские чиновники соответствующих учреждений уже "проинструктированы, как высадиться и конфисковать" танкеры, отмечает ВВС. Однако, как констатирует вещатель страны, "эти полномочия еще не были использованы".

Председатель комитета по международным делам Палаты общин Эмили Торнберри заявила, что правительство должно должным образом ввести санкции против теневого флота России, если оно хочет должным образом поддержать Украину.

В ответ в правительстве отметили, что "Великобритания стремится препятствовать деятельности судов теневого флота и сдерживать их вредную морскую деятельность", и добавили, что с 2024 года уже "сдержали вредную деятельность" более 600 подозреваемых судов.

По последним данным, указанные восемь танкеров, которые фигурируют в санкционных списках Британии, продолжают движение по Ла-Маншу, а еще четыре танкера направляются к проходу из Северного моря.

Суда, похоже, направляются на юго-запад в направлении Атлантики.

Некоторые из указанных танкеров, например, Kusto, который сейчас на юге от острова Уайт, в течение прошлого года неоднократно проходили Ла-Маншем. Такие суда теневого флота России довольно часто меняют собственные названия – указанный Kusto ранее назывался Lovina.

Еще 10 дней назад Kusto забрал свой груз в российском балтийском порту Усть-Луга.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно было выявлено еще 66 судов, которые используются для обхода санкций, перевозки нефти и нефтепродуктов, а также похищения украинского зерна. Такую деятельность десятков кораблей теневого нефтяного флота России раскрыло Главное управление разведки Украины.

Европа регулярно расширяет санкционный список теневых танкеров, но в 2026 году было решено перейти к более решительным действиям. Так, 21 января в Средиземном море захватили грузовое нефтяное судно Grinch, которое направлялось из российского Мурманска. Операцию осуществили французские военные в сотрудничестве с союзниками, включая Великобританию.

