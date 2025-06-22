'Это грубое нарушение!' В США призвали объявить импичмент Трампу после атаки на Иран

После ударов Соединенных Штатов по территории Ирана ряд политиков резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа. Они отметили, что такие действия абсолютно и однозначно являются основанием для импичмента.

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Стоит отметить, что большинство политиков, призывающих объявить импичмент, являются представителями Демократической партии США. Призывы к импичменту Трампа они разместили в социальной сети Х.

По словам конгрессвумен от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес, президент Трамп не согласовал решение о нанесении удара по Ирану с Конгрессом. Она отметила, что решение о бомбардировке стало катастрофическим и рискует затянуться в войну на поколение.

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен также раскритиковала решение Трампа. Она отметила, что президент вовлекает страну в войну с Ираном. Сенатор подчеркнула, что Трамп не ценит жизни военнослужащих и подвергает их опасности.

В свою очередь сенатор Берни Сандерс от Демократической партии упрекнул Трампа в грубом нарушении конституции. Он подчеркнул, что единственное учреждение, которое может принимать решение о начале войны в США, – это Конгресс.

Примечательно, что с критикой в адрес Трампа выступила также Ассоциация по контролю за вооружениями США. Там заявили, что решение начать удары по другой суверенной стране без разрешения Конгресса на применение такой силы, является грубым нарушением норм внутреннего законодательства. Кроме того, в организации предупредили, что в краткосрочной перспективе американские удары замедлят иранскую ядерную программу, но в будущем Иран обязательно будет ее создавать для устрашения.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп считает, что Иран или капитулирует, или согласится на любые условия Израиля и США, и это произойдет в ближайшее время. По мнению американского лидера, израильтяне способны одолеть Тегеран за две недели.

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