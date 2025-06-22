Иран официально отреагировал на атаку США: обещает 'все возможные варианты защиты'

Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

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Также Иран заявил, что "оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа". Позицию официального Тегерана озвучил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем аккаунте в сети Х.

"Соединенные Штаты, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, совершили серьезное нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО, напав на мирные ядерные установки Ирана. События этого утра являются возмутительными и будут иметь вечные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим чрезвычайно опасным, беззаконным и преступным поведением", – указано в сообщении.

Также Арагчи пообещал реакцию на вступление США в войну Израиля и Ирана.

"В соответствии с Уставом ООН и его положений, позволяющих законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", – подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

Уже после ударов Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, заявив, что "Будет либо мир, либо трагедия для Ирана!"

В ответ Иран заявил, что якобы вывез "критические материалы" с атакованных объектов еще до ударов США.

Утром 22 июня иранские войска атаковали Израиль ракетами после ударов США по ядерным объектам. Известно о более 15 раненых

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