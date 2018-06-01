Недвижимость в Украине: кто должен платить за долги по коммуналке

Новые владельцы жилья и коммерческой недвижимости в Украине не должны нести ответственность по коммунальным долгам бывших ее владельцев. Региональные облэнерго не могут отказывать людям в заключении новых договоров на обслуживание из-за задолженности, накопленной до них, а также отключать от услуг в одностороннем порядке.

Об этом говорится в разъяснении Большой палаты Верховного суда по делу №757/45133/15-ц, пишет UBR.ua.

Суд определил, кто должен погашать долги предыдущих собственников недвижимости pixabay.com

Дело №757/45133/15-ц касалось спора нового владельца столичной недвижимости с "Киевэнерго". Большая палата указала, что в данном деле истец просил суд обязать ответчика заключить с ним договор о поставках электроэнергии в имущественный комплекс, владельцем которого он стал на основании договоров купли-продажи именно как физическое лицо, а не физическое лицо - предприниматель или физическое лицо - потребитель для удовлетворения собственных бытовых нужд, пишет "Протокол".

В соответствии с пунктом 1.9 Правил пользования электрической энергией (ПКЕЕ), поставщики электрической энергии по регулируемому тарифу на закрепленной территории не имеют права отказать потребителю или субпотребителю, электроустановки которого расположены на этой территории, в заключении договора, при условии соблюдения требований законодательства Украины, в частности этих Правил и других нормативно-технических документов.

Отказ ответчика в совершении действий по заключению договора о поставках электроэнергии со ссылкой на существующий договор с предыдущим владельцем не основывается на требованиях закона и нарушает права нового владельца по реализации им своего права собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество.

"Подобных историй очень много по всей стране. Человек покупает квартиру и только со временем узнает, что на ней висит огромная сумма долгов за разные коммунальные услуги. Когда ему отключают свет и присылают пачки "красных" платежек за отопление и воду. Разумеется — это не его долги, и он не должен их платить, что легко подтверждается договором о купле-продаже недвижимости. Однако, когда он обращается в облэнерго с просьбой переподписать с ним (новым владельцем) договор — ему отказывают. Требуют сначала погасить старый долг. Так вот ВС дал на этот счет четкое заключение — коммунальщики не имеют права что-то требовать с новых владельцев. Они обязаны с ними переподписать договор и самостоятельно взыскивать старую задолженность со своих старых клиентов", — объясняет адвокат Ростислав Кравец.

В Верховном суде подчеркивают, что никаких исключений быть не должно. И подключение нового абонента должно происходить по стандартным правилам: поставщик, например, энергии должен предоставить проект договора на протяжении 7 рабочих дней для подключения объекта мощностью до 150 кВт и в течение 14 дней — когда речь идет о большей мощности.

"Новые хозяева квартир и офисов могут ничего не знать о коммунальных долгах, висящих на новоприобретенной недвижимости, из-за обыкновенной беспечности. Забыли проверить — человеческий фактор. Но нередко встречаются и случаи мошенничества, подделки документов. Продавцы квадратных метров предоставляют фальшивые справки якобы от коммунальщиков об отсутствии долгов. И только со временем становится ясно, что все это фикция", — отмечает адвокат Михаил Можаев.

Подделка официальных документов карается в Украине не только штрафами, но и тюремным заключением сроком до трех лет. Копии подделанных документов лучше передать в облэнерго или водоканал, чтобы именно они разбирались с мошенниками, накопившими долги.

"Верховный суд четко написал в своем заключении — выбиванием долгов с нерадивых клиентов должны заниматься сами коммунальщики. Их должники — им с ними и работать. Новый владелец недвижимости начинает жизнь с чистого листа. Единственная его проблема — это отсутствие в Украине прецедентного права. Конечно, нужно в требовании на подключение сослаться на вышеупомянутое постановление ВС, однако этого, скорее всего, не хватит. В каждом отдельном случае придется подавать иски и судиться с коммунальщиками до конца. Что займет не один месяц", — говорит Кравец.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Верховный суд пришел к выводу, что в Украине работодатель имеет право уволить беременную женщину, работающую по срочному трудовому контракту. Но при этом он обязательно должен найти ей другую работу.