Нерухомість з боргом в Україні: хто повинен платити

Нові власники житла і комерційної нерухомості в Україні не повинні нести відповідальність за комунальні борги колишніх її власників. Регіональні обленерго не можуть відмовляти людям в укладанні нових договорів на обслуговування через заборгованість, накопичену до них, а також відключати від послуг в односторонньому порядку.

Про це йдеться в роз'ясненні Великої палати Верховного суду у справі №757/45133/15-ц, пише UBR.ua.

Суд визначив, хто повинен погашати борги попередніх власників нерухомості pixabay.com

Справа №757/45133/15-ц стосувалася спору нового власника столичної нерухомості з "Київенерго". Велика палата вказала, що в цій справі позивач просив суд зобов'язати відповідача укласти з ним договір про постачання електроенергії в майновий комплекс, власником якого він став на підставі договорів купівлі-продажу саме як фізична особа, а не фізична особа - підприємець або фізична особа - споживач для задоволення власних побутових потреб, пише "Протокол".

Відповідно до пункту 1.9 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, електроустановки якого розташовані на цій території, в укладенні договору, за умови дотримання вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

Відмова відповідача в здійсненні дій по укладенню договору про постачання електроенергії з посиланням на існуючий договір з попереднім власником не ґрунтується на вимогах закону і порушує права нового власника на реалізацію ним свого права власності на належне йому нерухоме майно.

"Подібних історій дуже багато по всій країні. Людина купує квартиру і тільки згодом дізнається, що на ній висить величезна сума боргів за різні комунальні послуги. Коли йому відключають світло і надсилають пачки "червоних" платіжок за опалення і воду. Зрозуміло - це не його борги, і він не повинен їх платити, що легко підтверджується договором про купівлю-продаж нерухомості. Однак, коли він звертається в обленерго з проханням перепідписати з ним (новим власником) договір - йому відмовляють. Вимагають спочатку погасити старий борг. Так ось ВС дав на той рахунок чіткий висновок - комунальники не мають права щось вимагати з нових власників. Вони зобов'язані з ними перепідписати договір і самостійно стягувати стару заборгованість зі своїх старих клієнтів ", - пояснює адвокат Ростислав Кравець.

У Верховному суді підкреслюють, що ніяких винятків бути не повинно. І підключення нового абонента повинно відбуватися за стандартними правилами: постачальник, наприклад, енергії повинен надати проект договору протягом 7 робочих днів для підключення об'єкта потужністю до 150 кВт і протягом 14 днів - коли мова йде про більшу потужність.

"Нові господарі квартир і офісів можуть нічого не знати про комунальні борги, що висять на новопридбаній нерухомості, через звичайну безпечність. Забули перевірити - людський фактор. Але нерідко зустрічаються і випадки шахрайства, підробки документів. Продавці квадратних метрів надають фальшиві довідки нібито від комунальників про відсутність боргів. І тільки з часом стає ясно, що все це фікція", - зазначає адвокат Михайло Можаєв.

Підробка офіційних документів карається в Україні не тільки штрафами, але й тюремним ув'язненням на строк до трьох років. Копії підроблених документів краще передати в обленерго або водоканал, щоб саме вони розбиралися з шахраями, які накопичили борги.

"Верховний суд чітко написав у своєму висновку - вибиванням боргів з недбайливих клієнтів повинні займатися самі комунальники. Їх боржники - їм з ними і працювати. Новий власник нерухомості починає життя з чистого аркуша. Єдина його проблема - це відсутність в Україні прецедентного права. Звичайно, потрібно в вимозі на підключення послатися на вищезазначену постанову ВС, однак цього, швидше за все, не вистачить. У кожному окремому випадку доведеться подавати позови і судитися з комунальниками до кінця. Що займе не один місяць", - говорить Кравець.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Верховний суд прийшов до висновку, що в Україні роботодавець має право звільнити вагітну жінку, яка працює за строковим трудовим контрактом. Але при цьому він обов'язково повинен знайти їй іншу роботу.