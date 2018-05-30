Беременных украинок можно увольнять: суд принял решение

В Украине работодатель имеет право уволить беременную женщину, работающую по срочному трудовому контракту. Но при этом он обязательно должен найти ей другую работу.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного суда, рассмотрев дело № 759/19440/15-ц (производство № 14-105цс18) об отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе по иску женщины, забеременевшей во время работы по срочному трудовому контракту.

Верховный суд принял решение относительно увольнения беременной женщины pixabay.com

В декабре 2015 года истица обратилась в суд с иском против Торгово-экономического колледжа. В образовательном учреждении она работала преподавателем английского языка по трудовому контракту, составленному на срок с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года. Однако в июле 2015 года ей был выдан больничный лист с освобождением от работы с 31 июля по 4 декабря 2015 года в связи с беременностью. Также она направила в колледж заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам от 13 августа и консультационную справку от 31 июля 2015 года, которую колледж получил 25 августа 2015 года.

Как заявила истица, работодатель на выдал приказ о предоставлении ей отпуска по беременности и родам, не выплатил деньги на основании больничного листа , а 31 августа 2015 года уволил ее в связи с окончанием срока действия контракта.

Истица, ссылаясь на нарушение ее трудовых прав, требовала отменить приказ об увольнении, восстановить ее на работе и взыскать 2 000 грн расходов на правовую помощь. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Но частично его удовлетворил Апелляционный суд г. Киева, признав приказ об ее увольнении незаконным, восстановив ее на работе и взыскав в пользу истицы 1 500 грн издержек на правовую помощь. В своем решении апелляционный суд исходил из того, что ее уволили с нарушением ч.3 ст. 184 КЗоТ Украины, согласно которой не допускается увольнение беременных женщин, кроме как в случаях, предусмотренных законом, например, при полной ликвидации организации.

Но это решение обжаловал Торгово-экономический колледж, подав кассацию в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Суд отменил решение Апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, основываясь на том, что истица была уволена на основании п.2 ч.1 ст. 36 КЗоТ (согласно которому основанием для прекращения трудового договора является завершение срока его действия), что не противоречит требованиям ч.3 ст. 184 КЗоТ.

Но это решение истица обжаловала в Верховном Суде Украины, потребовав пересмотреть решения суд первой инстанции и Высшего спецсуда и оставить в силе решение Апелляционного суда. В подтверждение она ссылалась на постановление Высшего административного суда Украины от 1 апреля 2014 года.

В этом постановлении суд отметил, что наличие беременности на день увольнения сотрудницы по инициативе собственника или уполномоченного им органа при отсутствии ликвидации предприятия, учреждения, организации является безусловным основанием для восстановления уволенного человека на занимаемой ранее должности. Применение ч. 3 ст. 184 КзоТ не ставится в зависимость и от своевременного сообщения сотрудницей о беременности. Указанная норма дает гарантию относительно ограничений на увольнение беременных женщин, а не только женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам.

Увольнение женщин, указанных в ч.3 ст. 184 КЗоТ, в связи с истечением срока трудового договора имеет определенные особенности. Такое увольнение возможно, однако собственник обязан трудоустроить женщину на этом же или другом предприятии в соответствии с ее специальностью. Разрыв во времени между увольнением и трудоустройством в этом случае не допускается. Также предусмотрено сохранение за женщиной на период трудоустройства средней заработной платы, но не более, чем на три месяца со дня окончания срочного трудового договора.

При невыполнении работодателем этого условия, по заявлению уволенного сотрудника может решаться спор не о восстановлении на работе, а о выполнении работодателем обязательство по трудоустройству.

Такие выводы, сделанные ранее Верховным судом, подтвердила и Большая Палата.

В данном деле суд пришел к выводу, что работодатель истицы имел право уволить ее в связи с окончанием срока действия трудового контракта. Однако при этом он должен был сразу же трудоустроить ее в этой же или другой организации в соответствии с ее специальностью. Таким образом, суд постановил, что оснований для пересмотра спора о восстановлении истицы на работе нет.

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