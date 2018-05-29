Проверить квартиру: как узнать о долгах за "коммуналку"

В Украине действует единый реестр должников, в котором содержится информация о долгах потребителей по оплате услуг ЖКХ. В нем есть данные о задолженности физических и юридических лиц, а также ОСМД.

По информации Министерства юстиции Украины, в реестре содержится информация о задолженности по оплате ЖКУ, по которой открыто исполнительное производство. Перед этим вопрос о неуплате потребителем коммунальных услуг рассматривается в суде, пишет Domik.ua.

Долг за коммуналку архив

Проверить информацию о наличии задолженности можно здесь. Чтобы ознакомиться с данными, следует ввести в специальную форму информацию, описанную ниже.

Для физического лица:

• фамилию, имя, отчество;

• дату рождения;

• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Для юридических лиц:

• наименование юрлица;

• идентификационный код юридического лица.

По запросу для юридических лиц предоставляется номер исполнительного производства, орган, который выдал документ.

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Сколько задолжали украинцы за ЖКУ

По данным государственной службы статистики Украины, на конец марта 2018 года долг потребителей по оплате коммунальных квитанций составил 42,7 млрд грн.

Из них за:

• газ - 17,6 млрд грн;

• централизованные поставки тепла и горячей воды — 15,5 млрд грн;

• содержание дома и придомовой территории — 3,3 млрд грн;

• холодную воду и водоотведение — 1,7 млрд грн;

• вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн;

• электроэнергию — 4,2 млрд грн.

В 2018 году в Украине действует постановление Кабинета министров Украины №976 от 27.06.2003 , в котором прописаны правила реструктуризации долгов. В Госстате сообщили, что в период с января по март 2018 года было подписано с потребителями 18,6 тыс. договоров на погашение реструктуризированной задолженности на общую сумму 125,7 млн грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги.