Проверить квартиру: как узнать о долгах за "коммуналку"

В Украине действует единый реестр должников, в котором содержится информация о долгах потребителей по оплате услуг ЖКХ. В нем есть данные о задолженности физических и юридических лиц, а также ОСМД.
По информации Министерства юстиции Украины, в реестре содержится информация о задолженности по оплате ЖКУ, по которой открыто исполнительное производство. Перед этим вопрос о неуплате потребителем коммунальных услуг рассматривается в суде, пишет Domik.ua.
Долг за коммуналку
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Проверить информацию о наличии задолженности можно здесь. Чтобы ознакомиться с данными, следует ввести в специальную форму информацию, описанную ниже.
Для физического лица:
• фамилию, имя, отчество;
• дату рождения;
• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Для юридических лиц:
• наименование юрлица;
• идентификационный код юридического лица.
По запросу для юридических лиц предоставляется номер исполнительного производства, орган, который выдал документ.
Сколько задолжали украинцы за ЖКУ
По данным государственной службы статистики Украины, на конец марта 2018 года долг потребителей по оплате коммунальных квитанций составил 42,7 млрд грн.
Из них за:
• газ - 17,6 млрд грн;
• централизованные поставки тепла и горячей воды — 15,5 млрд грн;
• содержание дома и придомовой территории — 3,3 млрд грн;
• холодную воду и водоотведение — 1,7 млрд грн;
• вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн;
• электроэнергию — 4,2 млрд грн.
В 2018 году в Украине действует постановление Кабинета министров Украины №976 от 27.06.2003 , в котором прописаны правила реструктуризации долгов. В Госстате сообщили, что в период с января по март 2018 года было подписано с потребителями 18,6 тыс. договоров на погашение реструктуризированной задолженности на общую сумму 125,7 млн грн.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги.
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