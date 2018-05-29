Перевірити квартиру: як дізнатися про борги за "комуналку"

В Україні діє єдиний реєстр боржників, в якому міститься інформація про борги споживачів з оплати послуг ЖКГ. У ньому є дані про заборгованість фізичних та юридичних осіб, а також ОСББ.
За інформацією Міністерства юстиції України, в реєстрі міститься інформація про заборгованість з оплати ЖКП, по якій відкрито виконавче провадження. Перед цим питання про несплату споживачем комунальних послуг розглядається в суді, пише Domik.ua.
Борг за комуналку
архів
Перевірити інформацію про наявність заборгованості можна тут. Щоб ознайомитися з даними, слід ввести в спеціальну форму інформацію, зазначену нижче.
Для фізичної особи:
• прізвище, ім'я, по батькові;
• дату народження;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Для юридичних осіб:
• найменування юрособи;
• ідентифікаційний код юридичної особи.
За запитом для юридичних осіб надається номер виконавчого провадження, орган, який видав документ.
Скільки заборгували українці за ЖКП
За даними державної служби статистики України, на кінець березня 2018 року борг споживачів з оплати комунальних квитанцій склав 42,7 млрд грн.
З них за:
• газ - 17,6 млрд грн;
• централізовані поставки тепла і гарячої води - 15,5 млрд грн;
• утримання будинку та прибудинкової території - 3,3 млрд грн;
• холодну воду і водовідведення - 1,7 млрд грн;
• вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн;
• електроенергію - 4,2 млрд грн.
У 2018 році в Україні діє постанова Кабінету міністрів України №976 від 27.06.2003, в якій прописані правила реструктуризації боргів. У Держстаті повідомили, що в період з січня по березень 2018 року було підписано з споживачами 18,6 тис. договорів на погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 125,7 млн грн.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки добросовісні платники спожитої послуги.
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