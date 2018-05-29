Перевірити квартиру: як дізнатися про борги за "комуналку"

В Україні діє єдиний реєстр боржників, в якому міститься інформація про борги споживачів з оплати послуг ЖКГ. У ньому є дані про заборгованість фізичних та юридичних осіб, а також ОСББ.

За інформацією Міністерства юстиції України, в реєстрі міститься інформація про заборгованість з оплати ЖКП, по якій відкрито виконавче провадження. Перед цим питання про несплату споживачем комунальних послуг розглядається в суді, пише Domik.ua.

Борг за комуналку архів

Перевірити інформацію про наявність заборгованості можна тут. Щоб ознайомитися з даними, слід ввести в спеціальну форму інформацію, зазначену нижче.

Для фізичної особи:

• прізвище, ім'я, по батькові;

• дату народження;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для юридичних осіб:

• найменування юрособи;

• ідентифікаційний код юридичної особи.

За запитом для юридичних осіб надається номер виконавчого провадження, орган, який видав документ.

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Скільки заборгували українці за ЖКП

За даними державної служби статистики України, на кінець березня 2018 року борг споживачів з оплати комунальних квитанцій склав 42,7 млрд грн.

З них за:

• газ - 17,6 млрд грн;

• централізовані поставки тепла і гарячої води - 15,5 млрд грн;

• утримання будинку та прибудинкової території - 3,3 млрд грн;

• холодну воду і водовідведення - 1,7 млрд грн;

• вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн;

• електроенергію - 4,2 млрд грн.

У 2018 році в Україні діє постанова Кабінету міністрів України №976 від 27.06.2003, в якій прописані правила реструктуризації боргів. У Держстаті повідомили, що в період з січня по березень 2018 року було підписано з споживачами 18,6 тис. договорів на погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 125,7 млн ​​грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки добросовісні платники спожитої послуги.