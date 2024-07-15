Оживающая сказка. Стилистка раскрыла подробности о платье невесты сына самого богатого человека в Индии

Невеста Радхика Мерчант, вышедшая замуж за индийского миллиардера Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани, приковала взгляды гостей и всего мира через роскошные платья. Она праздновала свою свадьбу в традиционных нарядах, поэтому никакого белого платья ожидать не стоило, а наоборот, нужно было рассматривать каждую деталь ее нежных образов трехдневного банкета.

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Известно, что молодожены запретили посетителям использовать в нарядах бижутерию, поэтому, вероятно, все камни, которые были в украшениях и на одежде – драгоценные. Стилистка Рэя Капур назвала в разговоре с Time of India образы Радхики Мерчант "оживающей сказкой".

Главным свадебным нарядом был панетарь, известный своей культовой красно-белой палитрой. Создал его бренд Zardozi и имел он цвет слоновой кости и орнамент, сочетавший многовековые традиции и современность. Лэнгу-чоли (традиционная юбка и топ) сверху украшала прозрачная накидка с вышитыми камнями. Своеобразная фата тянулась длинным шлейфом и походила на вышеупомянутую накидку.

Вся одежда была вышита цветочными мотивами. Их создавали с помощью камней, блесток и узоров особой красной нитью. На ее шее красовались семейные украшения из изумруда, бриллиантов и жемчуга, которые мама и сестра надевали на свадьбу.

На предсвадебную церемонию Мерчант надела лехенгу кораллового оттенка, которую украшал симметричный орнамент из бисера и драгоценных камней. пишет Hello!. Ее чоли имело вырезы на спине и гроздья на рукавах и нижнем крае. Завершила свой образ она дупатой с подобным орнаментом.

Из аксессуаров она выбрала драгоценные серьги и массивное ожерелье.

Почти все образы невесты имели оттенки красного. В тот же день она переоделась в лехенгу сливового цвета, украшенную камнями розовых тонов. На плечах у Мерчант была накидка с бирюзовым оттенком.

Третий образ был более сдержан. Она выбрала кремовое сари с золотым подолом, а аксессуары надела из золота.

Ранее OBOZ.UA писал, что еще в марте 2024 года Анант Амбани и Радхика Мерчант провели первую предсвадебную церемонию. Из гостей был Марк Цукерберг и Билл Гейтс, на столе стояло 2500 блюд, а дресс-код прописали на 9 страниц. На мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концертов 8 лет, а невесту обвинили в плагиате своей речи.

По индуистской традиции, даты свадьбы Ананта Амбани и Радхики Мерчант были избраны в соответствии с благоприятными днями в их картах рождения. Продлилось празднование три дня с пятницы по воскресенье, 12–14 июля.

В июне пара отправилась в четырехдневный круиз по Средиземному морю. На борт молодоженов пригласили около 1200 гостей, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

Неделю назад состоялась последняя предсвадебная церемония в стиле "королевский гламур". На Сангит, как его называют в Индии, пришли не только близкие влюбленных, но и звезды.

Подробности свадьбы, ожидающей весь мир, информацию о молодоженах и других интересных фактах – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел первый день празднования трехдневной помпезной "свадьбы года" в Мумбаи. Число гостей пара держит в секрете, но само торжество состоялось в конференц-центре Jio World и в особняке Амбани, который имеет 27 этажей и вмещает 16 тысяч человек. Гости веселились на празднике, а среди них оказались даже состоятельные россияне, которых в своей стране никто не знает.

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