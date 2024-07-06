В стиле 'королевский гламур' с Бибером за $10 миллионов: как прошла предсвадебная церемония сына самого богатого человека Индии

В пятницу, 5 июля, за неделю до начала свадьбы 29-летнего миллиардера Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани – и его избранницы Радхики Мерчант, состоялась еще одна предсвадебная церемония. На Сангит, как его называют в Индии, пришли не только близкие влюбленных, но и звезды.

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Среди всемирно известных артистов выступал канадский певец Джастин Бибер. Как пишут местные СМИ, за несколькочасовой частный концерт ему заплатили 10 миллионов долларов. OBOZ.UA расскажет, как прошло празднование.

Сангит – это традиционные предсвадебные посиделки с танцами и песнями. Через искусство в этот день пара выражает свою любовь, а их гости – радость за будущих супругов. С состоянием, которое имеют влюбленные, празднование вышло за пределы уютного застолья и превратилось в феерическое шоу для них и гостей.

Мероприятие состоялось в Культурном центре Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи. Там утром заметили Джастина Бибера, который не был настроен на разговор с журналистами и избегал камер.

Как и раньше, пара не выкладывала фото и видео с предсвадебных празднований, но гости распространили несколько роликов, которые затем стали вирусными в соцсетях.

Сообщается, что дресс-кодом на Сангите был стиль "индийский королевский гламур". Как можно заметить, подготовка пары к свадьбе окончательно переместилась в Индию, где и состоится главное торжество.

Из-за огромного состояния отца жениха – 118 миллиардов долларов – и грандиозной подготовки праздник называют "свадьбой года".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подробностях другой предсвадебной церемонии. Из гостей был Марк Цукерберг и Билл Гейтс, на столе стояло 2500 блюд, а дресс-код прописали на 9 страниц. На мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концертов 8 лет, а невесту обвинили в плагиате своей речи.

В июне пара отправилась в четырехдневный круиз по Средиземному морю. На борт молодожены пригласили около 1200 гостей, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

Все подробности свадьбы, которую ожидает весь мир, информацию о молодоженах и других интересных фактах – читайте здесь.

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