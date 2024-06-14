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Свадьба года в Индии. Сын миллиардера Анант Амбани взял 1200 гостей в круиз по Средиземному морю с Кэти Перри и Backstreet Boys

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
1,4 т.
Свадьба года в Индии. Сын миллиардера Анант Амбани взял 1200 гостей в круиз по Средиземному морю с Кэти Перри и Backstreet Boys

29-летний миллиардер Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани – и его избранница Радхика Мерчант по случаю предсвадебного празднования отправились в путешествие по Средиземному морю. Влюбленные устроили четырехдневный круиз с 1200 гостями, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

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До свадьбы пары есть еще месяц, но они уже начали грандиозное празднование, которое завершится в июле в Мумбаи, пишет Daily Mail. К слову, предсвадебные мероприятия начались еще в марте вечеринкой, которая обошлась паре в 128 миллионов долларов.

Свадьба года в Индии. Сын миллиардера Анант Амбани взял 1200 гостей в круиз по Средиземному морю с Кэти Перри и Backstreet Boys

Как сообщают СМИ, на круиз влюбленные пригласили членов семьи, друзей, руководителей мировых компаний, звезд Болливуда и Голливуда, среди которых Адам Сэндлер. Всего было запланировано три остановки: Сицилия и Рим в Италии, а также Канны во Франции.

Каждый вечер гостей развлекали мировые звезды. Таким образом пара решила отблагодарить людей, которые "внесли разный вклад в их жизнь". Многих из них не было на первой вечеринке, поэтому будущие супруги решили устроить еще одно празднование.

Лайнер, совершивший путешествие по морю, называется Celebrity Ascent и вмещает 32 ресторана, бары и лаундж-зоны, сад, казино, СПА-центр, бассейны и театр. Пара выбрала это место, потому что не знала, где еще может собрать так много людей.

Свадьба года в Индии. Сын миллиардера Анант Амбани взял 1200 гостей в круиз по Средиземному морю с Кэти Перри и Backstreet Boys

Невеста сменила три роскошных наряда, которые для нее сшили на заказ. Гости могли днем наслаждаться достопримечательностями Европы, а вечером развлекаться на палубе. Круиз включал бал-маскарад в Каннах в замке Круа де Гард, где для иностранцев с фейерверками выступила Кэтти Перри.

На следующий день для гостей пары пел итальянский артист Андреа Бочелли. К слову, это не последнее громкое событие перед свадьбой Ананта и Радхики. Они запланировали несколько религиозных мероприятий, которые также будут грандиозными.

Свадьба года в Индии. Сын миллиардера Анант Амбани взял 1200 гостей в круиз по Средиземному морю с Кэти Перри и Backstreet Boys

Кстати, недавно невесту обвинили в плагиате из-за предсвадебной речи, похожей на слова героини из фильма "Потанцуем?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подробностях свадьбы сына самого богатого человека Индии и дочери миллиардера: из гостей Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд и дресскод на 9 страниц. На предсвадебном мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концерты 8 лет.

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