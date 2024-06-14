Свадьба года в Индии. Сын миллиардера Анант Амбани взял 1200 гостей в круиз по Средиземному морю с Кэти Перри и Backstreet Boys

29-летний миллиардер Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани – и его избранница Радхика Мерчант по случаю предсвадебного празднования отправились в путешествие по Средиземному морю. Влюбленные устроили четырехдневный круиз с 1200 гостями, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

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До свадьбы пары есть еще месяц, но они уже начали грандиозное празднование, которое завершится в июле в Мумбаи, пишет Daily Mail. К слову, предсвадебные мероприятия начались еще в марте вечеринкой, которая обошлась паре в 128 миллионов долларов.

Как сообщают СМИ, на круиз влюбленные пригласили членов семьи, друзей, руководителей мировых компаний, звезд Болливуда и Голливуда, среди которых Адам Сэндлер. Всего было запланировано три остановки: Сицилия и Рим в Италии, а также Канны во Франции.

Каждый вечер гостей развлекали мировые звезды. Таким образом пара решила отблагодарить людей, которые "внесли разный вклад в их жизнь". Многих из них не было на первой вечеринке, поэтому будущие супруги решили устроить еще одно празднование.

Лайнер, совершивший путешествие по морю, называется Celebrity Ascent и вмещает 32 ресторана, бары и лаундж-зоны, сад, казино, СПА-центр, бассейны и театр. Пара выбрала это место, потому что не знала, где еще может собрать так много людей.

Невеста сменила три роскошных наряда, которые для нее сшили на заказ. Гости могли днем наслаждаться достопримечательностями Европы, а вечером развлекаться на палубе. Круиз включал бал-маскарад в Каннах в замке Круа де Гард, где для иностранцев с фейерверками выступила Кэтти Перри.

На следующий день для гостей пары пел итальянский артист Андреа Бочелли. К слову, это не последнее громкое событие перед свадьбой Ананта и Радхики. Они запланировали несколько религиозных мероприятий, которые также будут грандиозными.

Кстати, недавно невесту обвинили в плагиате из-за предсвадебной речи, похожей на слова героини из фильма "Потанцуем?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подробностях свадьбы сына самого богатого человека Индии и дочери миллиардера: из гостей Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд и дресскод на 9 страниц. На предсвадебном мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концерты 8 лет.

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