Сын самого богатого человека Индии, состояние которого оценивают в 118 миллиардов долларов, женится. Чего ждать от 'свадьбы года'

29-летний миллиардер Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани – и его избранница Радхика Мерчант 12–14 июля отпразднуют свою громкую трехдневную свадьбу. Из-за огромного состояния отца в 118 миллиардов долларов и красноречивой подготовки к торжеству, которая началась еще в марте, праздник называют "свадьбой года".

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Событие будет происходить в доме родителей Мукеша и Ницы Амбани. Резиденция состоит из 27 этажей и называется Антилия. Часть торжества проведут в семейном Всемирном конференц-центре Джио, куда может уместиться 16 тысяч человек. Как пишет CNN, подробности праздника строго держат в тайне.

Что известно о молодоженах

Анант Амбани является младшим сыном самого богатого человека Индии Мукеша Амбани. 29-летний миллиардер является одним из руководителей семейного бизнеса и отвечает за расширение энергетического сектора конгломерата Reliance Industries Limited.

Он очень любит животных и с детства заботится об их благополучии. Поэтому Амбани запустил проект Vantara, представляющий собой приют для животных площадью 1214 гектара. На предсвадебном праздновании в марте миллиардер именно его показывал званым гостям.

29-летняя Редхика Мерчант родилась 18 декабря 1994 года и является дочерью миллиардера Шри Вирена Мерчанта, генерального директора Encore Healthcare.

Пара познакомилась через общих друзей во время поездки в 2017 году. В этом году девушка окончила Нью-Йоркский университет, в котором изучала политологию и экономику, а сейчас она работает директором в частной медицинской компании Encore Healthcare.

Что ждать на "свадьбе года"

По индуистской традиции, даты свадьбы пары были выбраны в соответствии с благоприятными днями в их картах рождения. Продлится празднование три дня с пятницы по воскресенье, 12–14 июля. Программу события молодежны держат в секрете.

Известно, что стандартные свадебные традиции в Индии включают в себя церемонию "Халди", во время которой гости наносят специальную пасту с куркумы на руки и лица виновников праздника. Считается, что это наделяет суженых счастьем и защитит от злых духов.

Еще одним распространенным ритуалом является "Менди", предусматривающий нанесение хной узоров на руки всех присутствующих на празднике, включая молодоженов. Ночью перед свадьбой будущие супруги не смогут выспаться, ведь по еще одному обычаю "Сангитом" они должны танцевать для гостей.

Каждый из дней празднования имеет свое название:

12 июля – церемония "Шубх Виваа" ("Благоприятная свадьба");

13 июля – церемония "Шубх Ааширвад" ("Божественное благословение");

14 июля – церемония "Мангал Утсав" ("Прием").

"Каждая деталь, от декора и кухни до наряда и атмосферы; каждое событие, от яркого "Сангита" до торжественного дня свадьбы и грандиозного приема, призвано погрузить гостей в атмосферу радости, любви и праздника", – рассказал Маниш Малхотра, один из самых известных дизайнеров Индии, с которым сотрудничают суженые.

Дресс-код суженых и гостей

Молодожены, вероятно, наденут яркую одежду, которая показывает Индию во всей ее красоте. Это следует из образов, которые они надевали во все предсвадебные празднования. Как отметил дизайнер Малхотра, его команда "посвятила несколько месяцев тщательному мастерству созданию изысканных вещей".

Пара призвала гостей надеть "традиционную индийскую одежду", включающую сари для женщин и курту (туника и брюки свободного кроя) для мужчин. На "Божественное благословение" приглашенных попросили надеть "индийский официальный наряд", а в воскресенье – "индийский шик". Последнее предполагает "сочетание традиционных элементов с современной модой".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подробностях предсвадебной церемонии сына самого богатого человека Индии и дочери миллиардера: из гостей Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд и дресс-код на 9 страниц. На мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концертов 8 лет, а невесту обвинили в плагиате своей речи.

В июне пара отправилась в четырехдневный круиз по Средиземному морю. На борт молодожены пригласили около 1200 гостей, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

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