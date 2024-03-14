Свадьба в Индии. Невесту миллиардера Ананта Амбани поймали на плагиате: она 'одолжила' речь из фильма 'Потанцуем?'

Будущую невесту Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии, обвинили в том, что она "одолжила" свою предсвадебную речь из голливудского фильма "Потанцуем?". 29-летняя Радхика Мерчант, дочь индийского миллиардера, произнесла слова любви в адрес своего возлюбленного перед публикой в 1500 гостей, разделив с ними интимный момент.

На прошлой неделе предсвадебное празднование Мерчант и Ананта Амбани попало в заголовки газет из-за роскоши события, которое стоило более 4 миллиардов гривен. Однако впоследствии любознательные пользователи сети обнаружили, что эта искренняя речь была почти дословной копией той, которую Сьюзен Сарандон произнесла Ричарду Дженкинсу в романтической комедии 2004 года, пишет Daily Mail.

Некоторые предполагают, что невеста могла воспроизвести одну из своих любимых романтических сцен, другие же не разделяют это мнение, обвиняя Радхику в плагиате.

"В браке ты обещаешь заботиться обо всем: хорошие вещи, плохие вещи, ужасные вещи и обыденные вещи – обо всем этом. Ты говоришь, что твоя жизнь не останется незамеченной, потому что я это замечу. Твоя жизнь не останется незамеченной, потому что я буду свидетелем этого", – говорится в речи.

Слова Радхики осталась без внимания, пока после празднования кинофан Садик Салим не опубликовал оба ролика в Instagram. Пользователи X выразили свое разочарование.

Один написал: "Даже ChatGPT мог бы сделать лучше". Однако другие выступили в защиту Мерчант: "Кто знает, это может быть одна из ее любимых сцен".

Фильм "Потанцуем?" рассказывает о супружеской паре: мужчина, которого играет Ричард Гир, задерживается допоздна, олицетворяя свою новую страсть к танцам. Его жена Сьюзан Сарандон начинает подозревать что-то и нанимает частного детектива Ричарда Дженкинса, чтобы наблюдать за любимым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подробностях свадьбы сына самого богатого человека Индии и дочери миллиардера: из гостей Марк Цукерберг и Билл Гейтс, 2500 блюд и дресскод на 9 страниц. На предсвадебном мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концертов 8 лет.

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