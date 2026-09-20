Украинцы массово покупают старые авто из США: какая цена самой популярной модели

В августе 2026 года украинцы купили почти 4,7 тыс. подержанных лековых авто, ввезенных из США. Средний возраст таких машин составил 5,7 года. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 484 единиц. Приобрести такое в Украине можно как за 12 999, так и 64 400 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин из США в Украине составили авто на бензине – 46%;

электромобили – 33%;

гибриды – 15%;

авто на дизеле и с ГБО охватили по 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model 3 – 471 штука;

FORD Escape – 408 штук;

BMW X3 – 306 штук;

NISSAN Rogue – 266 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля, ввезенного из США – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 100 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 12 500 долларов.

Машину 2021 г. в. с 67 тыс. км пробега можно купить за 20 999 долларов.

Авто 2025 г. в. с 1 тыс. км пробега, после ДТП продают за 64 400 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4.

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