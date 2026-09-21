"Энергоатом" возглавит генеральный директор "Укргаздобычи" Ткачук – наблюдательный совет

Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом", крупнейшего производителя электроэнергии в Украине, возглавит Юрий Ткачук, который является генеральным директором другой государственной компании – "Укргаздобычи". Он обошел 77 других кандидатов в ходе конкурсного отбора.

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Об этом 20 сентября объявил наблюдательный совет АО НАЭК "Энергоатом". Ткачук займет должность председателя правления (CEO, то есть Chief Executive Officer).

На эту должность претендовали 78 представителей Украины и международных рынков. К этапу комплексной оценки прошли девять из них, затем были определены два финалиста. Последние представили наблюдательному совету стратегическое видение развития "Энергоатома", после чего состоялась финальная оценка и было принято решение.

Ткачук имеет более 25 лет опыта работы в энергетическом и промышленном секторах. До прихода в "Укргаздобычу" с мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя ПАО"Укрнафта", а с ноября 2022 года работал финансовым директором этой государственной компании, где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику.

С июля 2026 года он также является членом правления НАК "Нафтогаз Украины". Ткачук занимал руководящие финансовые должности в ЧАО "Запорожтрансформатор" и Группе "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

Должность CNO занял Павел Павлишин

Также наблюдательный совет избрал для "Энергоатома" члена правления по ядерной безопасности и эксплуатации (CNO, то есть Chief Nuclear Officer). Им стал Павел Павлишин, бывший руководитель Ровенской атомной электростанции.

"Мы сознательно выбрали двух руководителей с разным, но взаимодополняющим профессиональным опытом. Юрий Ткачук будет отвечать за общее управление компанией. Павел Павлишин будет обладать профессиональными полномочиями в сфере ядерной безопасности – с необходимым статусом и независимостью для приостановки любой деятельности, если она не соответствует требованиям безопасности", – пояснила председатель наблюдательного совета Румина Велши.

Как отметила она, такое распределение обязанностей соответствует устоявшейся практике ведущих мировых операторов атомной энергетики.

Павлишин возглавлял Ровенскую АЭС с июня 2012 по июнь 2022 года с перерывом с декабря 2019 года по март 2020-го, когда он был и.о. президента "Энергоатома".

В июне 2022 года он перешел на должность директора "Атомремонтсервиса" на период действия военного положения. С 25 октября того же года Павлишин приступил к работе в должности первого заместителя городского головы Вараша, города-спутника РАЭС.

В наблюдательном совете добавили, что все формальные процедуры новых назначений должны завершиться в течение ближайших недель при условии соблюдения всех законодательных, регуляторных и корпоративных требований. До тех пор действующая временная модель управления НАЭК "Энергоатом" останется без изменений, чтобы обеспечить непрерывность управления компанией и безопасную эксплуатацию АЭС.

Как писал OBOZ.UA, в состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" вошли четыре независимых представителя с международным опытом и три – от правительства. Международные эксперты были утверждены путем единогласного голосования Номинационного комитета 31 декабря 2025 года.

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