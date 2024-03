Рианна, которая 8 лет не давала концертов, выступила на 'свадьбе века' самого богатого человека Азии за шокирующую сумму. Видео

В Индии с первого по третье марта продолжаются предсвадебные празднования сына самого богатого человека Азии Ананта Амбани и его невесты-дочки миллиардера Радхики Мерчант. В один из дней перед приглашенными гостями, которых было более 1000 человек, выступила культовая Рианна. Певица уже 8 лет не дает концерты, а тут порадовала народ 90-минутным сетом из собственных хитов. И это неудивительно, ведь за полтора часа пребывания на сцене звезде заплатили 6,3 миллиона долларов (241 миллион гривен).

О шокирующей сумме, которую заплатили РиРи, пишет, в частности, Daily Mail. Видео с выступления звезды на "свадьбе века" активно распространяют в сети.

Рианна исполнила 19 песен, среди которых ее самые знаковые хиты. Речь о треках B*** Better Have My Money, Work, All Of The Lights, We Found Love и, конечно, культовый сингл Diamonds.

Артистка, которая в августе 2023-го во второй раз стала мамой, появилась на сцене впервые после выступления на Супербоуле, где она, собственно, и объявила о второй беременности. Поэтому каждое шоу Рианны из-за их редкости становятся крайне обсуждаемыми в сети.

36-летняя звезда вовсе намекнула журналистам о планах вернуться на сцену. В частности, общаясь с репортерами в аэропорту перед вылетом, она отметила: "Я люблю Индию. Шоу было лучшим. Я не принимала участия в настоящем шоу уже восемь лет. Поэтому я хочу вернуться".

А выступая перед мировыми технологическими боссами и магнатами индустрии, со сцены Рианна сказала: "Благодаря семье Амбани я здесь сегодня вечером в честь Ананта и Радики. Спасибо, что пригласили меня сюда. Да благословит Бог ваш союз. Я желаю вам всего наилучшего. Поздравляем!"

Отметим, что на 2024 год состояние отца жениха – самого богатого человека Азии Мукеша Амбани – оценивается в 117 миллиардов долларов. Трехдневная предсвадебная вечеринка, как отмечает источник, обошлась родителям жениха и невесты в 150 миллионов долларов. Сама же свадьба запланирована на лето этого года.

Что касается Рианны, то стоит добавить, что не все пользователи сети с восторгом встретили ее появление на сцене. Проанализировав видео с предсвадебных празднований, они пришли к выводу, что певица "не отработала" свой многомиллионный гонорар. Кстати, в СМИ предполагают, что сумма в шесть миллионов – это лишь официальная цифра, а на самом деле семье будущих супругов концерт от Рианны с учетом перелетов и ее проживание в гостинице обошелся в разы больше.

Тем временем скептики критикуют звезду за ее "ленивое" и "тусклое" шоу. Они пишут, что их раздражает, как Рианна "даже не пытается петь под фонограмму незаметно". "Я всегда говорил, что она невероятно ленивая исполнительница... Она никогда не тратила время на улучшение своих выступлений", – оставил один из хейтеров.

Ранее OBOZ.UA более подробно описывал план свадьбы Ананта Амбани и Радхики Мерчант. Чтобы прокормить тысячу гостей, паре пришлось нанять 21 шеф-повара, которые изготовят 2500 блюд японской, мексиканской и тайской кухни. Известно, что среди приглашенных VIP-гостей есть основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Они получили приглашение с девятью страницами дрескода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!