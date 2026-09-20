Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, чьи домах и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.

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Об этом рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там:

Напомнили, что возможность утечки газа есть всегда.

Отметили, что прибор будет полезный для всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного.

Принцип работы сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 335, так и за 2 400 грн. При этом при необходимости прибор можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Какое устройство также следует установить

Еще один необходимый прибор – датчик (или детектор) угарного газа. Это прибор, который обнаруживает наличие угарного газа в воздухе и сигнализирует о его повышенной концентрации, чтобы предотвратить отравление.

"Желательно, чтобы детекторы были сертифицированы. И очень важно, чтобы они имели питание от батарейки и могли работать при отключениях света", – рассказал OBOZ.UA глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин

Он посоветовал покупать такие приборы в "магазинах, которые занимаются пожарными сигнализациями". То есть специализированных и проверенных заведениях, где риск приобрести некачественную вещь будет гораздо меньше, чем на маркетплейсах.

Каким будет тариф на газ с 1 октября 2026 года

В то же время, с 1 октября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – сообщили в "Нафтогазе".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Однако только, если они подключены к розетке. Дело в том, что в таком случае устройства находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

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