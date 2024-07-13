'Свадьба года' началась: как проходит церемония за $600 млн, для которой Кардашьяны, Джон Сина и другие звезды нарядились в индийские образы

В Мумбаи началась долгожданная трехдневная свадьба 29-летнего миллиардера Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии – Мукеша Амбани – и его избранницы Радхики Мерчант. В первый же день на церемонии засветились знаменитости со всего мира, отдавшие дань традициям и облачившиеся в индийские образы.

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В субботу, 13 июля, влюбленные устроят венчание, однако на момент написания статьи фото с церемонии еще не опубликовали. OBOZ.UA расскажет и покажет, как началось празднование.

Что известно о церемонии

Торжество состоится в конференц-центре Jio World и в особняке Амбани, который имеет 27 этажей. Как пишет The Guardian, трехдневное празднование обойдется семье в 600 млн долларов, что составляет всего 0,5% от состояния Амбани.

Ходят слухи, что Мумбаи примет сотни частных самолетов, которые привезут звезд, миллиардеров и политиков со всего мира. Движение в городе в это время почти полностью перекроют. Журналисты называют праздник любви сына миллиардера сочетанием "Оскара" и королевской свадьбы. Интересно, что семью Амбани в стране называют "индийскими Виндзорами".

Помимо приглашенных гостей из Голливуда, на празднике выступят звезды с мировыми именами, такие как Адель, Лана Дель Рей и Дрейк.

Невеста приплыла к возлюбленному на лодке в форме лебедя под восторженные возгласы гостей. На празднике было много танцев, музыки и роскоши.

Кто приглашен на свадьбу

Как пишут СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди ненадолго посетит празднование, хотя официально его нет в списке гостей. Также упоминаются имена бывших премьер-министов Великобритании Бориса Джонсона и Тони Блэра.

Среди тех, кого уже успели сфотографировать папарацци: светская львица Ники Хилтон, певец AP Dhillon, актриса Юлия Вантур, Ким Кардашьян и Хлоя Кардашьян, актриса Приянка Чопра и ее супруг-певец Ник Джонас, реслер и актер Джон Сина и другие.

Все они для церемонии подобрали индийские сари и традиционные костюмы, сшитые знаменитыми дизайнерами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подробностях первой предсвадебной церемонии. Из гостей был Марк Цукерберг и Билл Гейтс, на столе стояло 2500 блюд, а дресс-код прописали на 9 страниц. На мероприятии даже выступила певица Рианна, которая не давала концерты 8 лет, а невесту обвинили в плагиате своей речи.

В июне пара отправилась в четырехдневный круиз по Средиземному морю. На борт молодожены пригласили около 1200 гостей, для которых выступали Кэти Перри, Дэвид Гетта и Backstreet Boys.

Неделю назад состоялась последняя предсвадебная церемония в стиле "королевский гламур". На Сангит, как его называют в Индии, пришли не только близкие влюбленных, но и звезды.

Подробности свадьбы, которую ждал весь мир, информацию о молодоженах и других интересных фактах – читайте здесь.

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