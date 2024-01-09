5 старомодных вещей, которые до сих пор носят Кейт Миддлтон, Марго Робби и другие мировые звезды

Тренды в одежде меняются чуть ли не ежемесячно. Под них адаптироваться нелегко, но это не проблема для таких модных инфлюенсеров как Кендалл и Кайли Дженнер, Рита Ора, Роузи Хантингтон-Уайтли или, например, Хейли Бибер. Они вкладывают немало денег в свой гардероб, чтобы все их публичные образы были актуальны и органичны.

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А есть звезды, которые, несмотря на солидное состояние, время от времени попадают в модные курьезы. Все потому, что упрямо продолжают носить вещи, которые давно возглавляют антитренды. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Гипюровое платье

Этот наряд пора оставить в прошлом. Он выглядит "дешево" и старомодно. Хотя некоторым звездам кажется, что все еще актуален. Например, платья, декорированные гипюром, на красные дорожки носят актрисы Оливия Уайлд и Керри Кондон, а также Пиппа Миддлтон, младшая сестра Кэтрин, принцессы Уэльской. Этим красавицам стоит выбрать нового стилиста.

2. Замшевые сапоги

Дизайнеры придумали немало стильных альтернатив: кожаная, резиновая, текстильная, нейлоновая обувь и т.д. Так что удивительно, почему до сих пор многие селебрити предпочитают антитрендовые замшевые изделия. В список модных консерваторов попала герцогиня Кейт Миддлтон, принцесса Йоркская Беатрис, королева Испании Летиция и актриса Анджелина Джоли.

3. Юбка-тюльпан и юбка-колокол

Эти модели юбок портят фигуру: делают ноги "полнее" и визуально добавляют объем в зоне живота и бедер. Однако они до сих пор остаются в гардеробах состоятельных звезд. Например, у актрис Марго Робби, Лейк Белл и Дженнифер Гарнер.

4. Приталенный пиджак

Примерно последние 5 лет в тренде пиджаки прямого кроя и oversize. Они же забрали славу у приталенных моделей, которые упрощают внешний вид (даже если это брендовая вещь класса люкс). Кто об этих переменах в мире моды точно знает, но пренебрегает ими? Актрисы Натали Портман, Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон, а также принцесса Кейт Миддлтон.

5. Шуба/пальто с капюшоном

Еще в 2010-е шубы и пальто с капюшоном были у всех streetstyle-модниц. Однако сейчас 2024-й! И стилисты советуют защищать голову и шевелюру с помощью стильных головных уборов, шарфов и платков. Кто-то должен об этом сказать модели Грейс Элизабет, актрисе Линдси Лохан и рэперу Ники Минаж, которые до сих пор живут по стильным правилам из прошлого.

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