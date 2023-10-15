Вы полюбите этот аксессуар: какие головные уборы следует носить с пальто, шубами и пуховиками

Есть уборы, которые подходят к любой верхней одежде. К примеру, шапки-бини средней или массивной вязки и без помпона. Они гармонируют как с пуховиками, так и с классическими пальто. А вот спортивные шапки, бейсболки или, скажем, панамы более капризны в стилизации.

Рассказываем в материале OBOZ.UA, как нужно комбинировать головные уборы с верхней одеждой, чтобы образы выглядели завершенными и актуальными.

1. Пальто

Это та вещь, без которой сложно представить осенний гардероб: визуально вытягивает силуэт и выглядит "дорого". Если у вас пальто свободного кроя, то можете надевать с ним бини, бейсболки или, например, кепи (фуражки с длинными широкими прямыми козырьками). В то время как к приталенной или полуприталенной модели подойдут шелковые платки, береты или федоры (фетровые шляпы с тремя вмятинами на тулии).

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2. Дубленка

К укороченным моделям дубленок (или полной длины) идеально подходят кепки и базовые вязанные шапки в цвете мокко, кремовые, бежевые, серые или черные. Если же вы хотите выделяться из толпы, и при этом выглядеть стильно, попробуйте скомбинировать свою одежду с кожаной панамой или из искусственного меха. Они сейчас актуальны как никогда ранее!

3. Пуховик

В этот пункт тоже можно смело вписать шапки-бини. Но если хотите отойти от стандартного варианта, то поэкспериментируйте с альтернативами: балаклавы, утепленные бейсболки, кепи, картузы, капоры или монохромные кожаные панамы.

4. Шуба

В последние годы шубы из эко-меха взлетели в тренды. Они любой ваш образ сделают уютным и интересным, но при одном условии – если правильно подберете головной убор. Советуем обратить внимание на береты, шапки в базовой палитре, бейсболки, фетровые шляпы или балаклавы.

5. Бомбер

Легкую короткую нейлоновую куртку с толстой резинкой в районе пояса и на манжетах можно стилизовать бейсболкой, капором, панамой, любыми головными уборами из кожи или картузом. Иногда streetstyle-звезды выбирают береты, но этот вариант подойдет только если вы дополняете образ с юбкой, платьем или с casual-костюмом.

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