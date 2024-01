От Кейт Миддлтон до Меган Маркла: самые стильные королевские образы. Фото

В нарядах королевских особ всегда все идеально: крой, палитра оттенков и лаконичный дизайн. Это благодаря стилистам и кутюрье, которые, создавая образы, учитывают правила дресс-кода, особенности фигуры, цветотип и даже черты характера своих VIP-клиенток.

Видео дня

Предлагаем в материале OBOZ.UA посмотреть на самые яркие выходы королев и принцесс за 2023 год. Возможно, какие-то из их стильных приемов пригодятся и вам.

Кейт Миддлтон

В июле 2023-го принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдонского турнира по теннису. На ней было лаймовое платье от Self Portrait в стиле old money, где верх – а-ля приталенный твидовый пиджак с брошью-бантом, а низ – юбка-плиссе. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила замшевыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi.

Не менее изысканно Кэтрин выглядела на мероприятии Royal Variety (в ноябре 2023-го). Тогда герцогиня надела макси-платье от Safiyaa London в оттенке "посейдон" с рукавами-шлейфами, которое стилизовала туфлями от Gianvito Rossi, серьгами от J.Crew и клатчем от Jenny Packham.

Шарлен Гримальди

Княгиня Монако Шарлен в ноябре 2023-го на праздновании Национального дня Монако появилась в рубиновом макси-платье, полностью расшитом пайетками, от парижского Дома моды Didierangelo. Сюда удачно вписалась ее красная матовая помада и атласные туфли-лодочки от Manolo Blahnik.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в ноябре 2023-го, на гала-концерте Variety Power of Women, появилась с собранными в пучок волосами, нежным макияжем и в карамельном макси-платье Proenza Schouler в стиле "спокойная роскошь". Позже, в этом же месяце, супруга принца Гарри выступила на The After LA Tastemaker|Netflix. На ней был элегантный брючный костюм от Valentino, шелково-шерстяной гольф от Massimo Dutti и бархатные лодочки от Giorgio Armani.

Королева Летиция

В ноябре 2023-го Королева Испании Летиция посетила Mary Elizabeth's Hospital. Ее Величество была в изящном миди-платье изумрудного цвета от бренда Dandara и в замшевых туфлях от Lodi Mocley-X.

Еще один эффектный выход Летиции – на коронации Чарльза ІІІ. Тогда она прибыла в Вестминстер в ярко-розовом платье от Carolina Herrera, декорированном баской, кружевными вставками и небольшими пуговицами. Наряд дополнила полукруглой шляпой из рафии и вуали от испанской фирмы Balel.

Принцесса Беатрис

В сентябре 2023-го, на мероприятии Vogue World, принцесса Йоркская Беатрис вышла на красную дорожку в очаровательном платье-накидке Richard Quinn с флористическим принтом, чем вызвала фурор. Свой образ она стилизовала оперными перчатками и лаковыми туфлями-лодочками на каблуке.

Королева Камилла

В мае 2023-го состоялась коронация Чарльза III и Камиллы. Тогда королева Великобритании была одета в шелковое платье от Bruce Oldfield, расшитое золотыми и серебряными нитями. На подоле юбки и манжетах можно заметить цветочные эмблемы четырех наций Соединенного Королевства: роза, чертополох, нарцисс и трилистник. Свой образ Камилла дополнила молочными туфлями от Elliot Zed.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие селебрити в 2023-м году кардинально изменили свой стиль прически или цвет волос.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!