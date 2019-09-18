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18 сентября • обновлено в 07:08
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"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар

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Владелец электромобиля Tesla Model 3 обратился в дизайнерское бюро Ferrada, чтобы превратить свой электрокар 2018 года выпуска в заниженный спорткар.

Об этом сообщает издание Car Scoops, которое сделало итоговый обзор авто после тюнинга. Виде демонстрации результата работы дизайнеров выложили в YouTube.

Tesla Model 3 Ferrada Wheels

Tesla Model 3 Ferrada Wheels

facebook.com/ferradawheels

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Электромобиль получил фирменные легкосплавные 20-дюймовые диски FR7, окрашенные "под серебро", которые полностью прячутся под колесными арками, и регулируемую динамическую пневмоподвеску.

"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар
"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар

Дорожный просвет электрокара уменьшили так сильно, что авторы обзора называли его "подметающим листья", иронизируя над "миллиметровым клиренсом".

Дизайнеры также обновили внешнюю геометрию электромобиля благодаря переднему и заднему обвесам, и перекрасили капот в черный цвет.

"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар
"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар
"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар

Авторы обзора также усомнились, пойдут ли обновленные характеристики переделанного седана на пользу гоночным характеристикам авто, однако похвалили инициативу дизайнеров.

Стоит отметить, что, несмотря на огромную переднюю наклейку с шинами Toyo, в машине установлена резина Lionhart.

"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар
"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что электрокары Tesla получили новую "агрессивную" функцию.

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Тема
электрокары
Место
США
Тег
электромобили
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