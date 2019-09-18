"Шлифует асфальт": электромобиль Tesla радикально переделали в спорткар

Владелец электромобиля Tesla Model 3 обратился в дизайнерское бюро Ferrada, чтобы превратить свой электрокар 2018 года выпуска в заниженный спорткар.
Об этом сообщает издание Car Scoops, которое сделало итоговый обзор авто после тюнинга. Виде демонстрации результата работы дизайнеров выложили в YouTube.
Tesla Model 3 Ferrada Wheels
facebook.com/ferradawheels
Электромобиль получил фирменные легкосплавные 20-дюймовые диски FR7, окрашенные "под серебро", которые полностью прячутся под колесными арками, и регулируемую динамическую пневмоподвеску.
Дорожный просвет электрокара уменьшили так сильно, что авторы обзора называли его "подметающим листья", иронизируя над "миллиметровым клиренсом".
Дизайнеры также обновили внешнюю геометрию электромобиля благодаря переднему и заднему обвесам, и перекрасили капот в черный цвет.
Авторы обзора также усомнились, пойдут ли обновленные характеристики переделанного седана на пользу гоночным характеристикам авто, однако похвалили инициативу дизайнеров.
Стоит отметить, что, несмотря на огромную переднюю наклейку с шинами Toyo, в машине установлена резина Lionhart.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что электрокары Tesla получили новую "агрессивную" функцию.
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