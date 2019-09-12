Покорить "зеленый ад": Маск пообещал вывести электрокары на новый уровень

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что подготовит электрический суперкар Model S для испытаний на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Об этом глава компании Tesla заявил в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках испытаний. Миллиардер заявил, что хочет побить рекорд трассы, которую профессиональные гонщики называют "зеленый ад".

Tesla Model S Roadster teslarati.com

После того, как ранее представленный публике электрокар Porsche Taycan прошел испытания и побил несколько рекордов, Маск заявил, что доставит Model S на гоночную трассу Нюрбургринг в Германии.

По словам Маска, сейчас инженеры настраивают гоночную версию электромобиля под условия трассы.

Next year — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2019

Напомним, гоночная трасса Нюрбургринг длиной 22 километра, известная как "Северная петля", считается самой сложной кольцевой трассой в мире, за что легендарный гонщик Формулы 1 Джеки Стюарт назвал ее "Зеленый ад". На "Северной петле" в свое время проводились Гран-при "Формулы-1".

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