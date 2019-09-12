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12 сентября • обновлено в 14:39
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Покорить "зеленый ад": Маск пообещал вывести электрокары на новый уровень

2.7т Читать материал на украинском

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что подготовит электрический суперкар Model S для испытаний на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Об этом глава компании Tesla заявил в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках испытаний. Миллиардер заявил, что хочет побить рекорд трассы, которую профессиональные гонщики называют "зеленый ад".

Tesla Model S Roadster

Tesla Model S Roadster

teslarati.com

Новости
Электрокары Tesla получили новую "агрессивную" функцию

После того, как ранее представленный публике электрокар Porsche Taycan прошел испытания и побил несколько рекордов, Маск заявил, что доставит Model S на гоночную трассу Нюрбургринг в Германии.

По словам Маска, сейчас инженеры настраивают гоночную версию электромобиля под условия трассы.

Напомним, гоночная трасса Нюрбургринг длиной 22 километра, известная как "Северная петля", считается самой сложной кольцевой трассой в мире, за что легендарный гонщик Формулы 1 Джеки Стюарт назвал ее "Зеленый ад". На "Северной петле" в свое время проводились Гран-при "Формулы-1".

Напомним, ранее OBOZREVATEL заявил, что Tesla установила ошеломляющий рекорд: как отразится на Украине

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Тема
электрокары
Персона
Илон Маск
Место
Германия
Тег
электромобили
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