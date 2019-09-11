Электрокары Tesla получили новую "агрессивную" функцию

Электромобили Tesla с 1 сентября 2019 года начнут оснащать системой оповещения пешеходов согласно выдвинутым США и Европейским союзом требованиям.

Об этом сообщает профильный портал Electrek. На данный момент систему оповещения начали устанавливать в электрокарі Tesla Model 3.

staminaperformance.hk

Практически все ведущие производители адаптируют свои электромобили к новым правилам, а некоторые даже создают фирменное узнаваемое звучание.

Звуковая система в Model 3 будет работать на скорости до 30 км, что продиктовано текущим законодательством США.

Установленный под бампером динамик системы оповещения electrek.co

Установленный под бампером динамик системы оповещения electrek.co

Сигнал будет воспроизводиться через динамик установленный под передним бампером, при движении вперед или назад.

В компании отмечают, что Model 3 является первым электрокаром Tesla, который оборудовали звуковой системой, следующими на очереди будут Model S и Model X.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Tesla появился сильнейший конкурент: электрокар Маска уступил позицию лидера

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