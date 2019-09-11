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11 сентября • обновлено в 22:28
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Электрокары Tesla получили новую "агрессивную" функцию

6.1т Читать материал на украинском

Электромобили Tesla с 1 сентября 2019 года начнут оснащать системой оповещения пешеходов согласно выдвинутым США и Европейским союзом требованиям.

Об этом сообщает профильный портал Electrek. На данный момент систему оповещения начали устанавливать в электрокарі Tesla Model 3.

Электрокары Tesla получили новую "агрессивную" функцию

staminaperformance.hk

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Практически все ведущие производители адаптируют свои электромобили к новым правилам, а некоторые даже создают фирменное узнаваемое звучание.

Звуковая система в Model 3 будет работать на скорости до 30 км, что продиктовано текущим законодательством США.

Установленный под бампером динамик системы оповещения

Установленный под бампером динамик системы оповещения

electrek.co

Установленный под бампером динамик системы оповещения

Установленный под бампером динамик системы оповещения

electrek.co

Сигнал будет воспроизводиться через динамик установленный под передним бампером, при движении вперед или назад.

В компании отмечают, что Model 3 является первым электрокаром Tesla, который оборудовали звуковой системой, следующими на очереди будут Model S и Model X.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Tesla появился сильнейший конкурент: электрокар Маска уступил позицию лидера

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Тема
электрокары
Место
США
Тег
электромобили
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Он Алекс
Он Алекс
Все ржут с ватного- КАЛАШНИКОВ ПОКАЗАЛ КОНКУРЕНТА TESLA, ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В РОССИИ, смотрим на ютубе и РЖЕМ!!!!! Ахахахахаха, ещё есть смешная тема с е-мобилем от олигарха Прохорова, который он подарил жириновскому, только это недоразумение не стало в серию и у жирика он сломался через год . Ахахахаха , черти ватные
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70rus xxx
70rus xxx
Все жду,когда КРаз переведут на батарейки.
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