"Шліфує асфальт": електромобіль Tesla радикально переробили у спорткар

Власник електромобіля Tesla Model 3 звернувся в дизайнерське бюро Ferrada, щоб перетворити свій електрокар 2018 року випуску в занижений спорткар.
Про це повідомляє видання Car Scoops, яке зробило підсумковий огляд авто після тюнінгу. Вигляді демонстрації результату роботи дизайнерів виклали в YouTube.
Tesla Model 3 Ferrada Wheels
facebook.com/ferradawheels
Електромобіль отримав фірмові легкосплавні 20-дюймові диски FR7, пофарбовані "під срібло", які повністю ховаються під колісними арками, і регульовану динамічну пневмоподвеску.
Дорожній просвіт електрокара зменшили так сильно, що автори огляду називали його "підмітаючим листя", іронізуючи над "міліметровим кліренсом".
Дизайнери також оновили зовнішню геометрію електромобіля завдяки передньому і задньому обвісам, та перефарбували капот у чорний колір.
Автори огляду також засумнівалися, чи підуть оновлені характеристики переробленого седана на користь гоночним характеристикам авто, проте похвалили ініціативу дизайнерів.
Варто відзначити, що, незважаючи на величезну передню наклейку з шинами Toyo, в машині встановлена гума Lionhart.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що електрокари Tesla отримали нову "агресивну" функцію.
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