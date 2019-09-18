"Шліфує асфальт": електромобіль Tesla радикально переробили у спорткар

Власник електромобіля Tesla Model 3 звернувся в дизайнерське бюро Ferrada, щоб перетворити свій електрокар 2018 року випуску в занижений спорткар.

Про це повідомляє видання Car Scoops, яке зробило підсумковий огляд авто після тюнінгу. Вигляді демонстрації результату роботи дизайнерів виклали в YouTube.

Tesla Model 3 Ferrada Wheels facebook.com/ferradawheels

Електромобіль отримав фірмові легкосплавні 20-дюймові диски FR7, пофарбовані "під срібло", які повністю ховаються під колісними арками, і регульовану динамічну пневмоподвеску.

Дорожній просвіт електрокара зменшили так сильно, що автори огляду називали його "підмітаючим листя", іронізуючи над "міліметровим кліренсом".

Дизайнери також оновили зовнішню геометрію електромобіля завдяки передньому і задньому обвісам, та перефарбували капот у чорний колір.

Автори огляду також засумнівалися, чи підуть оновлені характеристики переробленого седана на користь гоночним характеристикам авто, проте похвалили ініціативу дизайнерів.

Варто відзначити, що, незважаючи на величезну передню наклейку з шинами Toyo, в машині встановлена гума Lionhart.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що електрокари Tesla отримали нову "агресивну" функцію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!