Tesla перестала быть самым безопасным авто: что случилось

Компания Tesla Motors не попала в созданный страховой компанией Folsam список самых безопасных электромобилей 2019 года, несмотря на устоявшуюся репутацию.

Об этом сообщает портал HevCars, который подчеркивает, что электромобили Tesla по-прежнему остаются одними из самых безопасных, что связано с набором активных и пассивных функций безопасности.

vox.com

Безопасность электрокаров Tesla обеспечивается рядом технологий: от возможностей автопилота до стандартных функций, таких как автоматическое аварийное торможение.

Также автомобили Tesla предназначены для предотвращения аварий или защиты пассажиров в случае неизбежного столкновения.

Начиная с 1983 года ежегодно шведская страховая компания Folksam публикует результаты своего исследования самых безопасных автомобилей в стране.

В этом году эксперты анализировали ущерб, нанесенный людям в результате ДТП на 324 моделях, и определили, какие из них с меньшей вероятностью могут нанести вред пассажирам и, для которых требовались меньшие суммы денег на страховые выплаты. Ни одна из моделей Tesla не была включена в список из-за слишком малого количества аварий

"Доказательств просто не хватает. Мы видели семь несчастных случаев с Tesla в материалах этого года, и это слишком мало. У них очень много систем безопасности и высокий уровень надежности, что означает, что они никогда не будут включены в наши списки, если количество аварий будет слишком мало", — сказал начальник отдела исследований Forksam Андерс Куллгрен.

Во всяком случае, Folksam утверждает, что количество несчастных случаев было недостаточно, чтобы определить ущерб, нанесенный людям в результате несчастного случая с Tesla.

Руководитель исследования Folksam объяснил, что список самых безопасных автомобилей публикуется в первую очередь для покупателей автомобилей, которые хотят приобрести подержанные автомобили. На вопрос энтузиаста электромобилей в Твиттере, почему транспортным средствам в своем списке самых безопасных автомобилей требуется достаточное количество реальных аварий, чтобы претендовать на рейтинг компании, в Folksam ответили, что признают Tesla в качестве одного из рекомендованных новых автомобилей.

Электромобили Tesla являются одними из самых безопасных автомобилей на дороге сегодня. Отчет о безопасности транспортных средств производителя электромобилей за 2 квартал 2019 года показал один несчастный случай на каждые 5,26 млн километров, пройденных с включенным автопилотом. Автомобили без автопилота, но с активными функциями безопасности Tesla, зафиксировали одну аварию на каждые 3,53 млн километров, а автомобили без автопилота и без активированных функций безопасности, зафиксировали одну аварию на 2,27 млн километров. Для сравнения, NHTSA зарегистрировал один несчастный случай на каждые 801 450 км для обычных автомобилей.

Напомним, Model 3, более доступный автомобиль Tesla, также установил рекорды со своими функциями безопасности. После получения превосходного 5-звездочного рейтинга безопасности от NHTSA, электрический седан также получил отличную оценку Euro NCAP во всех четырех категориях своих испытаний.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что с автопилотом Tesla на скорости произошел новый конфуз.

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