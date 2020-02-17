В Одессе решили оснастить крыши жилых домов солнечными панелями

В Одессе на крышах 10 жилых домов разместят солнечные панели, которык будут добывать электричество на продажу по "зелёному тарифу".

Об этом во время совещания в мэрии заявил директор городского департамента ЖКХ Дмитрий Жеман, пишет "Таймер". По словам чиновника, на приобретение и монтаж фотоэлектрических модулей планируется потратить 16,5 млн грн.

Солнечные панели на крыше жилого дома insider.com

По расчётам департамента ЖКХ, продажа полученного таким образом "зеленого" электричества позволит городу ежегодно зарабатывать порядка 4 млн грн. Следовательно, окупаемость проекта установлена на уровне четырех лет, отмечает чиновник.

Он также отметил, что четверть поступающих средств будет аккумулироваться на счетах того дома, на крыше которого будут стоять батареи. Впоследствии эти средства планируют направлять на обслуживание дома.

Ранее OBOZREVATEL писал, что шведская логистическая компания Speed Group планирует построить самую большую в Европе крышную солнечную электростанцию. Монтаж конструкции, которая займет площадь 11 футбольных полей, планируют завершить в 2020 году.

Напомним также, как известный телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что смог в 2019 году на добыче энергии при помощи домашней солнечной станции мощностью 11,73 кВт заработать 2360 евро (более 65 тыс. грн).

Также отметим, что в ближайшие пять лет, с 2020 по 2025 годы, самыми популярным источником возобновляемой энергии в Украине будут солнечные панели, установленные на крышах зданий.

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