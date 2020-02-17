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17 февраля • обновлено в 11:40
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/ Солнечная энергетика

Самая большая в Европе: в Швеции установят гигантскую солнечную станцию

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Шведская логистическая компания Speed Group планирует построить самую большую в Европе крышную солнечную электростанцию.

Установка площадью 60 тыс. кв. м будет ежегодно производить порядка 4 ГВт*ч электричества, сообщает Industry Europe. Монтаж конструкции, которая займет площадь 11 футбольных полей, планируют завершить в 2020 году, подчеркивает издание.

Проект будущей станции

Проект будущей станции

industryeurope.com

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Во Львове на стенах и крыше здания установили гигантскую солнечную электростанцию

Установят фотоэлектрическую систему на крыше нового складского комплекса и головного офиса компании Speed Group. Новое здание площадью 83 000 кв. м, как ожидается, будет полностью введено в эксплуатацию к маю 2020 года.

Территориально головной офис компании располагается недалеко от города Бурос, в провинции Вестергётланд, на западе Швеции. При этом представители компании не уточнили, панелями какого типа планируют оснастить станцию.

"Цель инициативы заключается в том, чтобы головной офис Speed Group мог обеспечить свои потребности в электроэнергии и сделать свой новый склад CO2-нейтральным. По мысли руководства компании, это, в свою очередь, позволит сделать предложение Speed Group привлекательным не только с точки зрения логистики, но и с точки зрения экологии", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно заработать на домашней солнечной станции.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Швеция
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Жизнь и санкции против себя заставят, и из говна будете добывать себе тепло и свет)))
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