Самая большая в Европе: в Швеции установят гигантскую солнечную станцию

Шведская логистическая компания Speed Group планирует построить самую большую в Европе крышную солнечную электростанцию.
Установка площадью 60 тыс. кв. м будет ежегодно производить порядка 4 ГВт*ч электричества, сообщает Industry Europe. Монтаж конструкции, которая займет площадь 11 футбольных полей, планируют завершить в 2020 году, подчеркивает издание.
Проект будущей станции
industryeurope.com
Установят фотоэлектрическую систему на крыше нового складского комплекса и головного офиса компании Speed Group. Новое здание площадью 83 000 кв. м, как ожидается, будет полностью введено в эксплуатацию к маю 2020 года.
Территориально головной офис компании располагается недалеко от города Бурос, в провинции Вестергётланд, на западе Швеции. При этом представители компании не уточнили, панелями какого типа планируют оснастить станцию.
"Цель инициативы заключается в том, чтобы головной офис Speed Group мог обеспечить свои потребности в электроэнергии и сделать свой новый склад CO2-нейтральным. По мысли руководства компании, это, в свою очередь, позволит сделать предложение Speed Group привлекательным не только с точки зрения логистики, но и с точки зрения экологии", – отмечает издание.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно заработать на домашней солнечной станции.
Разрушаем мифы о солнечных панелях! Читайте в телеграм-канале GreenOboz
Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.