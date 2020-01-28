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28 января • обновлено в 15:33
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Заработок на солнечных панелях в Украине: озвучены самые популярные варианты

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В ближайшие пять лет, с 2020 по 2025 годы, самыми популярным источником возобновляемой энергии в Украине будут солнечные панели, установленные на крышах зданий.

Об этом говорится в отчете аналитиков компании "Авенстон". Рынок солнечной энергетики страны переживает этап трансформации, однако уже сейчас понятно, что энергетика движется в сторону распределенной генерации и добычи энергии теми, кто ее потребляет.

Заработок на солнечных панелях в Украине: озвучены самые популярные варианты

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Эксперты "Авенстон" отмечают, что предназначенные для собственных нужд солнечные электростанции, которые не требуют сложных процедур подключения для работы и оплаты по "зеленому тарифу", с каждым годом будут становиться все более популярными. Такие системы не требуют трансформаторов для подключения к сетям, и могут обходится без систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) в случае, если пиковая добыча не превышает потребление электроэнергии.

"Во всем мире в последние годы возросло количество новых солнечных фотоэлектрических систем, устанавливаемых на крышах. Системы хранения энергии позволяют потребителям накапливать электроэнергию от солнечных панелей, установленных на крышах, и либо употреблять самостоятельно, или продавать ее в сеть. Это делает солнечные панели более привлекательными с экономической точки зрения, чем покупка электрики из сети", – отмечают эксперты "Авенстон".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что до 2050 года в Украине максимально сократят использование угольных и атомных станций в пользу возобновляемой энергетики.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Самый лучший заработок, это когда один х*хол наеб*вает друго-го х*хла.
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