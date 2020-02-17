В Одесі вирішили оснастити дахи житлових будинків сонячними панелями

В Одесі на дахах 10 житлових будинків розмістять сонячні панелі, які видобуватимуть електрику на продаж за "зеленими тарифами".

Про це під час наради в мерії заявив директор міського департаменту ЖКГ Дмитро Жеман, пише "Таймер". За словами чиновника, на придбання та монтаж фотоелектричних модулів планується витратити 16,5 млн грн.

Сонячні панелі на даху житлового будинку insider.com

За розрахунками департаменту ЖКГ, продаж отриманої в такий спосіб "зеленої" електрики дозволить місту щорічно заробляти майже 4 млн грн. Отже, окупність проєкту встановлена на рівні чотирьох років, зазначає чиновник.

Він також наголосив, що чверть коштів буде акумулюватися на рахунках того будинку, на даху якого стоятимуть батареї. Згодом ці гроші планують направляти на обслуговування будівлі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що шведська логістична компанія Speed Group планує побудувати найбільшу в Європі дахову сонячну електростанцію. Монтаж конструкції, яка займе площу 11 футбольних полів, планують завершити в 2020 році.

Нагадаємо також, як відомий телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що зміг у 2019 році на видобуванні енергії за допомогою домашньої сонячної станції потужністю 11,73 кВт заробити 2360 євро (понад 65 тис. грн).

Також зауважимо, що в найближчі п'ять років, з 2020 до 2025 року, найбільш популярним джерелом поновлюваної енергії в Україні будуть сонячні панелі, встановлені на дахах будівель.

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