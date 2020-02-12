Ждем в Украине: Илон Маск начнет продажу солнечной крыши Solarglass за пределами США

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал начало продаж "солнечной черепицы" Solarglass в Европе и Китае.

Об этом он написал в Twitter. В данный момент фотоэлектрические модули солнечной кровли производятся на фабрике в американском городе Баффало.

twitter.com/Tesla

Маск отметил, что в настоящий момент перед компанией стоит задача по увеличению штата установщиков солнечных крыш. "Интерес огромен, но мы можем предложить продукт лишь на тех рынках, где есть бригады инсталляторов", – сказал он.

Сейчас установка крыши с солнечной батареей занимает две недели. Однако в компании Маска рассчитывают сократить эти сроки без потери качества. В ближайшем будущем в компании планируют устанавливать до тысячи кровель в неделю.

Что касается текущего состояния дел с обновленной солнечной черепицей, то Маск пока воздержался от комментариев. Вскоре, пообещал Маск, будет объявлено и о выходе на рынки Европы и Китая.

Первый доступный вариант Solarglass будет выполнен в черном цвете, с текстурой. Затем появятся и другие модели. "Будем надеяться, в конце этого года", написал Маск. Цену можно посчитать на сайте: солнечная кровля 10 кВт на средний дом 185 кв. метров обойдется в $42 500.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинец Павел Река, который создал уникальную солнечную черепицу River Solar, рассказал про ее отличие от зарубежных аналогов и возможности заработка.

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