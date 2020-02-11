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11 февраля • обновлено в 11:00
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Украина погасила долги по "зеленому" тарифу за энергию из солнца и ветра

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НЭК “Укрэнерго” сообщило о выплате 758 млн грн для поставщиков возобновляемой энергии по "зеленому" тарифу за второе полугодие 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”. Таким образом в компании утверждают, что полностью рассчитались с поставщиками электричества.

Украина погасила долги по "зеленому" тарифу за энергию из солнца и ветра

guim.co.uk

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“Таким образом, у поставщиков универсальной услуги пока нет оснований для невыполнения своих обязательств перед владельцами малых “домашних” электростанций по уплате “зеленого” тарифа, с которыми у них есть договорные отношения”, – подчеркивается в сообщении.

В компании утверждают, что сумма, которая была уплачена поставщикам энергии для компенсации “зеленого” тарифа, в 5,5 раза превышает 137 млн, которые предусмотрены на это в тарифе на передачу.

“Любые утверждения о том, что “Укрэнерго” при выплате компенсаций по “зеленому” тарифу якобы создает преференции крупному бизнесу за счет владельцев малых “домашних” электростанций является манипулятивными и не соответствуют действительности”, – заявляют в компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине владельцам домашних солнечных электростанций и ветрогенераторов перестали оплачивать стоимость произведенной электроэнергии по "зеленому" тарифу.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия Зеленые тарифы "Укрэнерго"
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