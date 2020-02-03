Украинский телеведущий впервые сказал, сколько заработал на солнечных панелях

Известный телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что смог в 2019 году на добыче энергии при помощи домашней солнечной станции мощностью 11,73 кВт заработать 2360 евро (более 65 тыс. грн).

Об этом он написал в Facebook. Шоумен уточнил, что его станция расположена "на широте Киева".

Игорь Кондратюк на территории своего дома facebook.com/kondratjukigor

"В 2019 году станция мощностью 11,73 кВт добыла 13,1 МВт/час чистой солнечной электроэнергии. Согласно "зеленому" тарифу 0,18 евроцентов/кВт, станция дала годовой "доход" в 2360 евро. Вычитаем 19,5% налогов при продаже производимой электроэнергии в облэнерго – значит 1900 евро. Расходы на станцию составили 13660 евро. Итак, теоретическая окупаемость (если бы не было потребления производимой электроэнергии нашим домохозяйством) – 13660/1900 = 7,1 лет", – заявил ведущий.

Ведущий уверяет, что информация приведенная им "является более точной, чем вы можете найти на сайтах фирм, предлагающих свои услуги в строительстве домашних станций на солнечных батареях".

Кондратюк еще и описал технические данные свои солнечной электростанции. "34 панели Longi Solar LR6-72 -345w 5bb; инвертор – GoodWE GW15K-DT, работы по монтажу дополнительной конструкции, солнечных панелей и их подключения к сети составили 41% от стоимости станции. Угол наклона панелей – 32 градуса (идеально было бы два раза в год менять угол наклона, но такая конструкция в моем случае была бы сложной и дорогой. При этом производимой электроэнергии было бы больше аж на 4,4%)", – написал Кондратюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ближайшие пять лет, с 2020 по 2025 годы, самыми популярным источником возобновляемой энергии в Украине будут солнечные панели, установленные на крышах зданий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!