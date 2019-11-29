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30 ноября • обновлено в 10:55
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/ Солнечная энергетика

Как не платить за коммуналку: украинцам назвали действенный способ

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В условиях городской квартиры благодаря солнечным панелям можно существенно сэкономить на коммунальных платежах. В отдельных случаях можно полностью обеспечить себя электричеством.

Об этом изданию "Вести" рассказал киевлянин Константин Сушинов, который установил солнечные панели на балконе двухкомнатной квартиры. Вся система обошлась ему в 50 тыс. грн.

Солнечные панели на крыше жилого дома в центре города

Солнечные панели на крыше жилого дома в центре города

smartcities-infosystem.eu

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"Первую 150-ваттную панель я приобрел еще в 2012 году, остальные докупал по мере возможностей. Сейчас на балконе стоит станция мощностью 1,2 кВт-ч. Ее хватает, чтобы в солнечные дни за счет энергии солнца обеспечить круглосуточную работу двух плазменных 42-дюймовых телевизоров, двух ноутбуков, компьютера, системы видеонаблюдения на этаже и для осветления коридора", – рассказал он.

При этом Константин подчеркивает, что сейчас затраты будут выше, поскольку он совершил свои покупки по другому курсу. Также он отмечает, что в зимний период панели не вырабатывают практически ничего.

"Но если брать год в целом, экономия ощутима. Особенно если летом отдавать энергию в сети и проводить взаимозачет. А вот продавать энергию по зеленому тарифу в условиях квартиры нерентабельно. Нужно оформить специальный договор, заплатить за экспертизу, купить двунаправленный счетчик. На все это нужны деньги, а суммы, которые можно будет получить, незначительные", – утверждает Сушинов.

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Сейчас в Украине действует фиксированный тариф размером в 18 евроцентов (примерно 4,76 грн), однако уже в 2020 году он станет на 10% ниже. То есть те, кто успел подключиться по старому тарифу, будут продавать электроэнергию по 18 евроцентов, а все остальные – по 16

"Порог входа на рынок солнечной генерации ниже, чем в ветроэнергетике, процесс строительства солнечной электростанции проще, а требования к опыту и экспертизе – слабее. То есть на солнечный рынок попасть гораздо проще", – сообщили изданию в фирме, которая занимается установкой солнечных панелей в Украине.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как благодаря установке "домашних" солнечных панелей мощностью до 30 кВт/ч, в Украине можно продавать энергию до 2030 года, что позволяет окупить затраты и заработать.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина Киев
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Все очень просто...Переезжаешь на Расею,там камыш и валежник разрешили бесплатно собирать,вот и не будешь платить за отопление, правда придется платить налоги на надувные лодки,колодцы, и теплицы...Но это уже другой разговор.
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