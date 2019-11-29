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30 листопада • оновлено в 10:56
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/ Сонячна енергетика

Як не платити за комуналку: українцям назвали дієвий спосіб

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В умовах міської квартири завдяки сонячним панелям можна істотно заощадити на комунальних платежах. В окремих випадках можна повністю забезпечити себе електрикою.

Про це виданню "Вести" розповів киянин Костянтин Сушин, який встановив сонячні панелі на балконі двокімнатної квартири. Вся система обійшлася йому в 50 тис. грн.

Сонячні панелі на даху житлового будинку в центрі міста

Сонячні панелі на даху житлового будинку в центрі міста

smartcities-infosystem.eu

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"Першу 150-ватну панель я придбав ще в 2012 році, інші докуповував в міру можливостей. Зараз на балконі стоїть станція потужністю 1,2 кВт⋅год. Її вистачає, щоб в сонячні дні за рахунок енергії сонця забезпечити цілодобову роботу двох плазмових 42- дюймових телевізорів, двох ноутбуків, комп'ютера, системи відеоспостереження на поверсі і для освітлення коридору", – розповів він.

При цьому Костянтин підкреслює, що зараз витрати будуть вище, оскільки він зробив свої покупки за іншим курсом. Також він зазначає, що в зимовий період панелі не виробляють практично нічого.

"Але якщо брати рік в цілому, економія відчутна. Особливо якщо влітку віддавати енергію в мережу та проводити взаємозалік. А ось продавати енергію за зеленим тарифом в умовах квартири нерентабельно. Потрібно оформити спеціальний договір, заплатити за експертизу, купити двонаправлений лічильник. На все це потрібні гроші, а суми, які можна буде отримати, незначні", – стверджує Сушин.

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Зараз в Україні діє фіксований тариф розміром в 18 євроцентів (приблизно 4,76 грн), проте вже в 2020 році він стане на 10% нижче. Тобто ті, хто встиг підключитися за старим тарифом, будуть продавати електроенергію по 18 євроцентів, а всі інші – по 16

"Поріг входу на ринок сонячної генерації нижче, ніж у вітроенергетиці, процес будівництва сонячної електростанції простіше, а вимоги до досвіду та експертизи – слабше. Тобто на сонячний ринок потрапити набагато простіше", – повідомили виданню у фірмі, яка займається установкою сонячних панелей в Україні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як завдяки установці "домашніх" сонячних панелей потужністю до 30 кВт/год, в Україні можна продавати енергію до 2030 року, що дозволяє окупити витрати і заробити.

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Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна Київ
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Все очень просто...Переезжаешь на Расею,там камыш и валежник разрешили бесплатно собирать,вот и не будешь платить за отопление, правда придется платить налоги на надувные лодки,колодцы, и теплицы...Но это уже другой разговор.
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