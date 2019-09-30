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30 сентября • обновлено в 14:26
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/ Солнечная энергетика

Сколько можно заработать на солнечных панелях и ветряках: названы суммы

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Благодаря установке "домашних" солнечных панелей мощностью до 30 кВт/ч, в Украине можно продавать энергию по 5,5 грн за кВт/ч вплоть до 2030 года, что позволяет окупить затраты и заработать.

Об этом сообщает издание "Волынские новости", которое цитирует жителя Волынской области Александра Пизу. Мужчина решил поделиться своей историей "зеленого успеха" после установки солнечных панелей и ветрогенератора на крыше своего дома.

Солнечные панели на доме Александра Пизы

Солнечные панели на доме Александра Пизы

volynnews.com

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"Я сначала оформил 20 киловатт-часов, в этом году увеличил мощность до 30 кВт/ч, максимально возможных для домохозяйств. Тариф фиксируется до конца 2030 от момента заключения договора с Облэнерго. Сейчас продаю электроэнергию по 5,5 гривны за киловатт-час. Зато мы покупаем ее у государства примерно за 1,7 гривны. Если человек зарегистрирует свою электростанцию в этом году, есть шанс, что к 2030-му он выйдет в ноль и даже, вероятно, сможет заработать", — подчеркивает Пиза.

По его словам, он решил прибегнуть к "гибридному формату" заработка на возобновляемой энергетике. Для этого было решено установить панели вместе с ветровым генератором.

Ветряк на крыше здания Александра

Ветряк на крыше здания Александра

volynnews.com

Солнечные панели на крыше дома Александра

Солнечные панели на крыше дома Александра

volynnews.com

"Фактически у меня две станции: солнечная – на продажу, ветряк – для собственного потребления. Имею 24 аккумуляторные батареи общей мощностью 6 киловатт. Потребление у меня небольшое – максимум до 200 кВт в месяц. Есть два варианта: можно покупать новое оборудование или бывшее в употреблении. Я приобрел подержанное. Кроме батарей, ведь они имеют ресурс деградации и износа. Панели у меня есть бельгийские, хорошие китайские, а также из Арабских Эмиратов", — перечисляет Александр.

Считается, что генерация энергии зависит от времени года и погодных условий, рассказывает он.

"Чтобы получать средства, рассчитывать надо только на летний период. При отсутствии снега и в солнечную погоду этого времени почасовая генерация даже может быть больше, потому что панели охлаждаются и воздух чище. Если станция маленькая, то в ноябре-феврале генерации почти нет. У меня же в первый год и в декабре она была – я заработал около 300 гривен. На сегодня имею небольшую рентабельность этого бизнеса. Речь идет о 5,5% годовых в долларах США", — резюмирует Александр Пиза.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как заработать на домашней солнечной станции.

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Темы
Солнечные панели Ветрогенераторы
Место
Украина Луцк
Тег
альтернативная энергетика
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Лохотрон - чистой воды! На этом могут заработать только продавцы установок. Чувак советует в этом году зарегистрировать, а к 2030 году, о чудо, можно выйти в ноль!!! 10 лет!!! да лучше эти деньги положить на депозит и получить за 10 лет : если депозит долларовый минимум 50%, а если гривневый - 130%. Это все по минимуму!
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70rus xxx
70rus xxx
Внуки рассчитаются по долгам,потом пойдет прибыль.(возможно)
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