Сколько можно заработать на домашнем ветряке: названа цифра

Домашний ветряк мощностью 4 кВт может в течение года генерировать 10 512 кВт-ч электроэнергии, что по "зеленому" тарифу стоит более З0 000 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Вице-президент УВЭА Николай Савчук рассказал, что основным преимуществом домашней ветровой электростанции является возможность продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу.

К концу 2019 года:

для ВЭСд до 50 кВт – 11,63 € ct / кВт-ч (2,93 грн);

для комбинированных ветро-солнечных станций до 50 кВт – 16,37 € ct/кВт-ч (4,27 грн);

с 2020 года тариф будет снижен:

для ВЭСд до 50 кВт – 10,45 € ct / кВт-час, (-10%) (2,67 грн);

для комбинированных ветро-солнечных станций до 50 кВт – 12,28 € ct/кВт-ч. (-25%) (3,2 грн);

Также, по мнению специалиста, использование домашней ветроэлектростанции позволит:

сэкономить земельные ресурсы

уменьшить затраты на ее размещение

снизить стоимость проекта за счет максимально близкого размещения до точки подключения к общей сети

минимизировать влияние на окружающую среду.

Построить ветроэлектростанцию можно в любом регионе Украины, но доверить выбор типа ветряка и места установки следует специалистам. Место и тип ветряка должны быть выбраны с учетом направления и силы ветра, рельефа местности, наличия деревьев. Особенно важно учесть все условия для небольших ВЭС бытового сегмента с высотой мачты 17-30 м.

Отмечается, что в реальных условиях пользователь домашнего ветряка может получить только 30-40% от потенциальной энергии воздушного потока, это связано с технологическими особенностями работы ветрогенератора. Так, если номинальная мощность ветрогенератора – 4 кВт, то ожидаемая величина годовой генерации составит около 10 512 кВт-ч в год.

Таким образом окупаемость домашних ветровых электростанций мощностью до 50 кВт составляет от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики и энергетики Германии Питер Альтмаер предложил запретить установку ветряных электростанций ближе, чем за 1000 м от жилых домов, если их более пяти.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся