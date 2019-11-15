Заработать на квартиры и машины: как украинцам разбогатеть на ветре

Сфера ветроэнергетики в Украине стремительно развивается, только в этом году страна вошла в пятерку европейских лидеров по темпам развития этой отрасли. Именно наличие "зеленого" тарифа позволяет украинцам не просто покрывать свои потребности в электроэнергии, но и хорошо зарабатывать.

OBOZREVATEL изучил все существующие преимущества в использовании домашних ветряков, а также выяснил, стоит ли бояться недостатков и как учесть важные нюансы при их строительстве.

Какие ветроэлектростанции считаются домашними?

В Украине бытовые потребители в своих частных домохозяйствах вправе размещать генерирующие установки, установленная мощность которых не превышает 50 кВт, предназначенные для производства электроэнергии из энергии ветра и комбинированных из энергии ветра и солнца вместе.

Какие основные преимущества домашней ветровой электростанции?

Возможность продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу:

для ВЭСд до 50 кВт – 11,63 € ct/кВт-ч (2,93 грн);

для комбинированных ветро-солнечных станций до 50 кВт – 16,37 € ct/кВт-ч (4,27 грн);

с 2020 года:

для ВЭСд до 50 кВт – 10,45 € ct/кВт-ч, (-10%) (2,67 грн);

для комбинированных ветро-солнечных станций до 50 кВт – 12,28 € ct/кВт-ч. (-25%) (3,2 грн);

• Автономность в функционировании – ваша ветроэлектростанция не будет зависеть от работы сети. Климатические условия Украины позволяют эксплуатировать ветрогенераторы практически во всех областных центрах;

• Небольшой износ механизмов и долгосрочная перспектива использования силы ветра;

• Генераторы "чистой" энергии относятся к экологическим источникам и не наносят вреда окружающей среде.

Таким образом, использование домашней ветроэлектростанции позволяет:

экономить земельные ресурсы

уменьшить расходы на ее размещение

снизить стоимость проекта за счет максимально близкого размещения к точке подключения в общую сеть

максимально уменьшить влияние на окружающую среду.

Домашние мельницы 220-on.ru

Стоит ли бояться шума домашнего ветряка?

Критики ветрогенераторов считают шум одной из основных проблем. По информации Николая Савчука, члена правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), руководителя направления малой и средней генерации, ветроэнергетические установки производят два вида шума: механический и аэродинамический. Шум от современных ветрогенераторов на расстоянии 20 м от места установки составляет на уровне 34 – 45 дБ.

Для сравнения: шум от легковой автомашины при скорости движения 64 км/ч достигает уровня в 55 дБ, шумовой фон в офисе – 60 дБ, шум от грузовика при скорости движения 48 км/ч на расстоянии от него в 100 м – 65 дБ, шум от отбойного молотка на расстоянии 7 м – 95 дБ. Таким образом, ветрогенераторы не является источником шума, который негативно влияет на здоровье человека.

Экспертные заключения санитарно-эпидемиологических служб Украины доказывают, что показатели малых ветрогенераторов находятся в пределах допустимых норм.

Однако в домохозяйствах с автономной системой электропитания, которая использует аккумуляторы и ветрогенератор, возможные проявления аэродинамического шума, когда аккумуляторы уже заряжены и ветрогенератор работает вхолостую. В этом случае генератор желательно размещать на расстоянии от зданий.

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Грозит ли инфразвук и вибрация?

Инфразвук и вибрация – еще один пример возможного негативного воздействия. Во время работы ветряка на концах лопасти образуются вихри, которые, собственно, и являются источниками инфразвука. Говорят, чем больше мощность ветряка, тем мощнее вибрации и тем больше негативное влияние на окружающих.

Частота этих вибраций – 6-7 Гц (совпадает с естественным ритмом мозга человека), и поэтому возможны некоторые психотропные эффекты. Но такие утверждения теоретически могут касаться только мощных ветряных электростанций и ветряных парков (однако в их случае также нет четких проверенных научных доказательств негативного воздействия).

Если говорить о вибрациях, то они больше угрожают не людям, а зданиям и сооружениям. При этом, в случае выбора хорошего аэродинамического профиля, качественной балансировки турбины и своевременном техосмотре проблем не будет вообще. Однако может потребовать дополнительная амортизация, если ветряк стоит на крыше (это больше касается вертикальных ветрогенераторов).

Какие важные нюансы надо учесть при строительстве домашней ветроэлектростанции?

Принцип работы домашней ветроэлектростанции sebweo.com

На этот вопрос Николай Савчук, вице-президент УВЭА, дает такой совет:

"Построить ветроэлектростанцию можно в любом регионе Украины, но доверить выбор типа мельницы и места установки следует специалистам. Место и тип ветряка должны быть выбраны с учетом направления и силы ветра, рельефа местности, наличия деревьев. Особенно важно учесть все условия для небольших ВЭС бытового сегмента с высотой мачты 17-30 м.

И не надо забывать, что в реальных условиях мы можем получить только 30-40% от потенциальной энергии воздушного потока, это связано с технологическими особенностями работы ветрогенератора. Следовательно, если продавец заявляет номинальную мощность ветрогенератора 4 кВт, то ожидаемая величина годовой генерации составит порядка 10 512 кВт-ч за год".

Напоследок отметим, что окупаемость домашних ветровых электростанций мощностью до 50 кВт составляет 5-10 лет.

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