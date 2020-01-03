Под Сумами построили первую в области солнечную электростанцию

В селе Куяновка Сумской области построили первую солнечную электростанцию мощностью в 5 МВт. В дальнейшем рядом планируют построить еще одну станцию мощностью 17 МВт.

Об этом сообщает "Суспильне". Для постройки станции компания "Украинские энергетические решения" использовала 5 млн евро грузинского инвестора из "Международной энергетической корпорации", отмечает издание (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Станция в селе Куянивка в Сумской области suspilne.media

Станция состоит из 21 тысячи фотоэлектрических модулей и после запуска сможет снабжать электроэнергией Куяновку, Белополье и Сумы, заявил главный инженер компании Павел Подибайло. По его словам, станция полностью готова к работе и ожидает подключения со стороны ПАО "Сумыоблэнерго".

Постройка объекта на территории 46 га длилась в течение двух месяцев. Участок, на котором возведена станция, ранее использовался сахарным заводом в качестве поля для фильтрации, и пустовал с 1996 года. Теперь он передан оператору в аренду на 49 лет, благодаря чему Куяновский сельсовет будет каждый год получать более 1 млн гривен за аренду.

В дальнейшем поблизости планируется построить еще один объект солнечной генерации мощностью 17 МВт. Ориентировочно, строительство начнется в марте 2020 года, отмечает издание.

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