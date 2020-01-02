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2 января • обновлено в 19:32
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В приливной зоне Китая запустили необычную солнечную станцию: фото

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В Китае на территории провинции Чжэцзян построили солнечную электростанцию мощностью 340 МВт.

Об этом сообщает агентство XinhuaNet. Стоит отметить, что станция размещена в приливно-отливной зоне побережья, поэтому солнечные панели станции установлены на высоких металлических фермах.

В приливной зоне Китая запустили необычную солнечную станцию: фото

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На территории более 400 га установлено более 1,2 млн солнечных панелей общей мощностью более 340 МВт. По предварительным оценкам, солнечная электростанция будет в среднем производить около 375 млн кВт*ч электроэнергии в год.

Станция в провинции Чжэцзян

Станция в провинции Чжэцзян

russian.news.cn

Станция в провинции Чжэцзян

Станция в провинции Чжэцзян

russian.news.cn

Авторы проекта выбрали приливную зону побережья целенаправленно, для оптимизации использовании территории провинции. Благодаря решению инженеров, солнечные панели станции позволят эффективно использовать территории, непригодные для сельского хозяйств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как китайская компания Risen Energy сообщила о начале выпуска солнечных панелей мощностью более 500 Вт, которые станут самыми мощными в мире.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Китай
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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