Как очистить солнечные панели от снега: появилась пошаговая инструкция

Для того, чтобы обеспечить полноценную работу солнечных панелей в зимнее время, их нужно своевременно и деликатно очищать от снега.

Об этом говорится на сайте Eco Tech Ukraine. Издание описывает основные рекомендации, которых следует придерживаться для ухаживания за фотоэлектрическими модулями во время зимы.

Солнечные панели под снегом greenoptimistic.com

С приходом зимы у владельцев солнечных станций появляется необходимость часто очищать солнечные панели от снега и льда. Исходя из советов опытных владельцев станций, для правильного ухода за модулями следует придерживаться следующих правил:

Для уборки снега можно использовать самодельную щетку с мягким ворсом и длинной ручкой. Чистить фотомодули нужно деликатно, чтобы не поцарапать защитное стекло.

Обледенелые участки можно не убирать: без снега они быстро растают самостоятельно.

Для очистки снега порой можно подождать, пока тот растает. Это подойдёт тем, у кого панели на крыше расположены под углом 35 и более градусов.

Снег можно смыть, однако этот метод неприменим, когда температура уходит в глубокий минус

Снег можно растопить при помощи полимерных шлангов или легких пластиковых труб, по которым подаётся горячий воздух, не допускающих скопления снега на крыше.

При этом эксперты категорически не советуют покрывать панели реагентами, которыми посыпают дороги, или использовать специальный воск для автомобиля, который не даёт ему обледенеть. Это может принести больше вреда, чем пользы, а ремонт повреждённым элементов может вылиться в круглую сумму, отмечает издание.

По словам авторов, зимой часто стоит пасмурная погода, солнце садится рано, поэтому "каждый киловатт на счету". Положение усугубляется тем, что снег или ледяная корка блокируют доступ солнечных лучей к панелям, напоминают эксперты.

"Частично с проблемой снежного покрова система справляется сама. Солнечные батареи зачастую монтируют на фасады и крыши под углом, из-за чего тающий снег под силой тяжести сползает вниз. Кроме того, работающие панели нагреваются, что также способствует процессу самоочищения. Иначе дело обстоит при сильных снегопадах. Когда снег покрывает модули плотным и толстым слоем, без очистки поверхности не обойтись", – сообщает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Израиле ученые из университета имени Бен-Гуриона создали защитный слой для солнечных панелей, который способен самостоятельно очищаться от пыли.

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