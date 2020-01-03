Під Сумами побудували першу в області сонячну електростанцію

У селі Куянівка Сумської області побудували першу сонячну електростанцію потужністю в 5 МВт. Надалі поряд планують побудувати ще одну станцію потужністю 17 МВт.

Про це повідомляє "Суспільне". Для спорудження станції компанія "Українські енергетичні рішення" використовувала 5 млн євро грузинського інвестора з "Міжнародної енергетичної корпорації", відзначає видання (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Станція в селі Куянівка в Сумській області suspilne.media

Станція складається з 21 тисячі фотоелектричних модулів і після запуску зможе постачати електроенергію до Куянівки, Білопілля та Сум, заявив головний інженер компанії Павло Подібайло. За його словами, станція повністю готова до роботи і чекає підключення з боку ПАТ "Сумиобленерго".

Спорудження об'єкта на території 46 га тривало протягом двох місяців. Ділянка, на якій зведена станція, раніше використовувалася цукровим заводом в якості поля для фільтрації, і була занедбана з 1996 року. Тепер она передана оператору в оренду на 49 років, завдяки чому Куянівська сільрада буде щороку отримувати більш 1 млн гривень за оренду.

Надалі поблизу планується побудувати ще один об'єкт сонячної генерації потужністю 17 МВт. Орієнтовно, будівництво почнеться в березні 2020 року, відзначає видання.

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