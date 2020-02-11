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12 февраля • обновлено в 00:36
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"Зеленая" стратегия: озвучен план развития Украины на десятки лет

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины презентовало Концепцию "зеленого" энергетического перехода страны на 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Концепция предполагает стратегию и тактику углеродно-нейтрального развития Украины до 2050 года.

"Зеленая" стратегия: озвучен план развития Украины на десятки лет

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"Формирование Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины обусловлено сменой приоритетов мировой энергетики в сторону возобновляемых источников энергии. Подписание Парижского соглашения в 2015 году определило новые климатические обязательства стран мира. Эти изменения, в частности, влияют на страны Европейского союза и непосредственно на саму Украину", – говорится в документе.

Согласно Концепции, основными направлениями углеродно-нейтральной экономики Украины станут:

  • энергоэффективность и энергосбережение;

  • возобновляемые источники энергии;

  • обращение с отходами;

  • инновационное сельское хозяйство;

  • диджитализация экономических процессов.

Энергоэффективность и энергосбережение в документе названы приоритетными направлениями энергетической политики большинства стран мира. Повышение энергоэффективности позволяет уменьшить потребление энергетических ресурсов, обеспечивая при этом рост экономики и удовлетворения потребностей граждан, а также приводит к повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Энергоэффективность и экономное использование ресурсов являются одним из главных направлений "зеленого" энергетического перехода Украины и будет оставаться постоянным приоритетом правительства.

"Для реализации этого приоритета необходимо внедрять политики и меры, направленные на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережения с улучшением качества предоставления энергетических услуг и поставки энергетических ресурсов. Основное внимание необходимо направить на жилой сектор, который имеет наибольший потенциал по повышению энергоэффективности", – говорится в сообщении ведомства.

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Использованию возобновляемых источников энергии в экономике Украины уделяется особое внимание с учетом того, что наша страна обладает значительным природным потенциалом для осуществления "зеленого" перехода во всех секторах экономики.

"Учитывая возможности и доступность современных технологий возобновляемой энергетики, а также стремительное их развитие, Украина может достичь 70% доли ВИЭ в производстве электроэнергии к 2050 году. При этом 15% должно составлять производство электроэнергии за счет кровельных солнечных электростанций в частных домохозяйствах и бизнесе", – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, концепция предполагает существенное увеличение роли децентрализованного электроснабжения. Это потребует использования современных технологий для управления спросом, распределенным накоплением и распределенной генерацией "зеленой" энергии.

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Не менее важной частью Концепции обозначено создание условий для повышения стандартов жизни украинцев благодаря внедрению системного подхода к сортировке и переработке отходов на государственном и региональном уровнях .

Для этого необходим переход к экономике замкнутого цикла, который предусматривает использование продуктов, материалов и ресурсов как можно дольше, а также внедрение принципа самодостаточности для создания сети объектов по утилизации и удалению отходов.

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Сельское хозяйство занимает незначительную долю в структуре конечного энергопотребления, однако этот сектор содержит достаточный потенциал для повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

Согласно Концепции, для реализации этого потенциала необходимо повысить энергетическую и ресурсную эффективность производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Также потребуется сократить до нуля потребление энергоресурсов , в которых содержится СО2, и максимизировать использование ВИЭ, чтобы этот сектор экономики перешел на полное самообеспечение энергетическими ресурсами.

Документ также предполагает увеличение устойчивого производства биомассы, биотоплива и других ВИЭ для поддержки реализации "зеленого" перехода в других секторах экономики.

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Авторы концепции "зеленого" перехода также акцентируют внимание на важности перевода в цифровую форму (диджитализации) экономических процессов. Это, по мнению профильного ведомства, позволит ускорить скорость экономических и административных процессов, позволит предоставлять услуги дистанционно, облегчит управление и поможет оптимизации перемещения людей и использования транспорта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что согласно последним данным статистической службы Европейского союза, в 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в ЕС достигла 18%, что стало новым рекордом.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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